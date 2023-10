Stärkste Kraft: Umfrage sieht AfD in Sachsen-Anhalt vor CDU

Wäre am kommenden Wochenende Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, müsste sich nicht nur die CDU auf Verluste einstellen, auch FDP und Grüne würden weniger Stimmen bekommen. Ganz im Gegenteil zur AfD.

Bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern Anfang Oktober konnte die AfD bereits massive Zuwächse verbuchen. Offenbar setzt sich der Trend auch in anderen Bundesländern fort, glaubt man einer aktuellen Umfrage. Würde am kommenden Sonntag in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt, könnte die rechte Partei sogar stärkste Kraft werden - noch vor der CDU.

FDP würde Einzug verpassen

In der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Bild"-Zeitung kommt die AfD demnach auf 33 Prozent, die CDU läge knapp dahinter mit 32 Prozent. Mit nur vier Prozent der Stimmen würde die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern und den Einzug in den Landtag verpassen. Die Linke käme auf 9 Prozent, gefolgt von der SPD mit 8 Prozent und den Grünen mit 5 Prozent.

Das Ergebnis würde auch das Ende der aktuellen Koalition aus CDU, FDP und SPD bedeuten. Rechnerisch möglich wäre allerdings eine Kenia-Koalition von CDU, SPD und Grünen. Ein solches Bündnis bestand zwischen 2016 und 2021 und galt nicht als Wunschbündnis der CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff.

Generell sind Wahlumfragen immer mit Unsicherheiten behaftet. Nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen erschweren den Meinungsforschungsinstituten unter anderem die Gewichtung der erhobenen Daten. Insa gibt eine statistische Fehlertoleranz von 3,1 Prozentpunkten an. Umfragen spiegeln grundsätzlich nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. Für den Insa-"Sachsen-Anhalt-Trend" wurden vom 16. bis zum 23. Oktober 2023 1.000 Wahlberechtigte befragt.

Bei der letzten Landtagswahl im Juni 2021 hatte die CDU unerwartet deutlich mit 37,12 Prozent der Stimmen gewonnen. Die SPD fuhr mit 8,41 Prozent das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte in Sachsen-Anhalt ein. Mit 6,42 Prozent schaffte die FDP schaffte den Wiedereinzug in den Landtag - und empfahl sich damit als potenzieller Partner. Die bis dato mitregierenden Grünen kamen auf 5,94 Prozent, die AfD erreichte mit 20,82 Prozent Platz zwei. Damit blieb sie hinter dem eigenen Ziel, stärkste Partei im Land zu werden. Die Linke erreichte 10,99 Prozent.