UN-Chef zu Explosionen im Libanon: "Gefahr einer dramatischen Eskalation"

Die Explosionen im Libanon seien nach Meinung des UN-Generalsekretärs ein Hinweis auf eine größere Militäroperation.

UN-Generalsekretär António Guterres sieht angesichts der Explosionen im Libanon Hinweise auf eine massive bevorstehende Eskalation in Nahost. "Die Logik hinter der Explosion all dieser Geräte besteht natürlich darin, dies als Präventivschlag vor einer größeren Militäroperation zu tun", sagte Guterres in New York.

Im Video: Pager explodieren im Libanon: Was sie sind und warum die Hisbollah sie einsetzt

Es bestehe die "ernsthafte Gefahr einer dramatischen Eskalation", so Guterres weiter. Es müsse alles getan werden, um diese zu verhindern. Guterres sprach bei einer Pressekonferenz und bezog sich auf die Explosionen vom Dienstag - die Nachrichten der neuerlichen Detonationen trudelten während der Veranstaltung ein.