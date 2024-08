Unerwartet und bewegend: Kamala Harris dankt Biden in emotionaler Rede

Zum Auftakt des Treffens in Chicago absolviert die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris einen kurzen unangekündigten Auftritt und wendet sich dabei auch an Präsident Joe Biden.

Das Wichtigste in Kürze Vier Tage feiern sich die Demokraten in Chicago und schließen für den Wahlkampf um das Weiße Haus nochmals die Reihen.

Kandidatin und Vizepräsidentin Kamala Harris betritt überraschend gleich zu Beginn die Bühne.

Dort dankt sie Präsident Joe Biden und zeigte sich kämpferisch.

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat die Delegierten auf dem Parteitag der Demokraten überrascht. In ihrer Funktion als amtierende US-Vizepräsidentin nutzte sie die Bühne, um die Parteibasis auf den bevorstehenden Wahlkampf gegen ihren republikanischen Herausforderer Donald Trump einzustimmen.

"Lasst uns für die Ideale kämpfen, die uns am Herzen liegen, und lasst uns immer daran denken, wenn wir kämpfen, werden wir gewinnen", rief Harris unter tosendem Applaus der Anwesenden. Außerdem lobte sie Präsident Joe Biden. Sie sei ihm "auf ewig dankbar", sagte die 59-Jährige und dankte dem 81-Jährigen zudem für seine "historische" Führungsrolle.

Im Video: Bei Parteitag: Harris überrascht mit unangekündigtem Auftritt

Mit ihrem unerwarteten Auftritt setzte Kamala Harris gleich zu Beginn des viertägigen Parteitags in Chicago ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt der Demokratischen Partei und die Entschlossenheit, im Kampf um das Weiße Haus alle Ressourcen zu mobilisieren. Ihr kurzer Auftritt war ursprünglich nicht vorgesehen.

Tim Walz als Vizepräsidentschaftskandidat für die US-Wahl bestätigt

Zuvor hatten die Demokraten Tim Walz als Vizepräsidentschaftskandidaten für die Wahl im November bestätigt. Mehrere Tausend Delegierte stimmten in einem rein symbolischen Votum für den Gouverneur von Minnesota als Running Mate von Harris. Die beiden waren bereits vor dem Parteitag durch eine Online-Abstimmung offiziell nominiert worden.

Aufgrund von Fristen für den Druck der Wahlzettel in einem Bundesstaat hatte die Partei den Nominierungsprozess vorzeitig digital durchgeführt. Das Abstimmungsverfahren in Chicago ist daher rein zeremonieller Natur. Ein solches symbolisches Votum ist laut Partei auch für Harris in der Nacht zum Mittwoch (21. August) geplant.

Im Video: Angriff auf Trump: Harris nennt ihn indirekt "Feigling"

Walz soll in der deutschen Nacht zum Donnerstag (22. August) eine große Rede beim Parteitag halten. Harris Hauptrede wird in der deutschen Nacht zum Freitag (23. August) stattfinden. Der Auftritt der 59-Jährigen ist das große Finale der viertägigen Versammlung, die vor allem dazu dienen soll, das neue Duo zu feiern und ihm Schwung für den weiteren Wahlkampf zu geben.

Biden war im Juli aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit ausgestiegen. Der Demokrat war wegen seines Alters und Zweifeln an seiner mentalen Fitness massiv unter Druck geraten. Harris rückte nach und konnte in kurzer Zeit die Partei hinter sich versammeln.