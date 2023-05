Unfassbare Bestmarke: Haaland stellt neuen Premier-League-Rekord auf

Erling Haaland bleibt in der Premier League das Maß aller Dinge. In gerade einmal 33 Saisonspielen hat der Norweger bereits den Torrekord im englischen Oberhaus geknackt.

Das Wichtigste in Kürze Erling Haaland spielt eine Saison für die Geschichtsbücher.

Bereits im ersten Jahr in der Premier League stellt der Manchester-City-Stürmer einen neuen Torrekord auf.

Und dieser könnte mit fünf verbleibenden Saisonspielen noch deutlich steigen.

Erling Haaland hat beim 3:0-Sieg von Manchester City gegen West Ham United Geschichte geschrieben. Mit seinem Treffer in der 70. Minute gelang dem Norweger bereits Saisontor Nummer 35. Damit ist der 22-Jährige inzwischen alleiniger Rekordhalter in der Geschichte der Premier League. Und das gerade einmal in bislang 33 Spielen in der englischen Spitzenliga. Zuvor hatte er sich noch den Platz an der Spitze mit 34 Ligatoren mit Andy Cole und Alan Shearer teilen müssen.

"Er ist unglaublich. Er ist erst 22 - und hat noch fünf Spiele vor sich." ManCity-Trainer Pep Guardiola über Haaland

"Wir haben erwartet, dass er Tore erzielt, aber dass er die Rekorde von Cole und Shearer bricht …", ergänzte Guardiola.

Manchester City klettert auf Tabellenspitze

Haaland war erst im Sommer für rund 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach England gewechselt.

"Das ist irre", kommentierte Englands Fußball-Ikone Gary Lineker die historische Haaland-Leistung. "Meine Gedanken sind bei Alan Shearer in dieser schwierigen Zeit", meinte Lineker ironisch.

Durch den Sieg gegen West Ham haben die "Skyblues" auch die Tabellenführung von Arsenal London zurückerobert und nehmen Kurs auf die dritte Meisterschaft in Serie.