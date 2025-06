Unwetterwarnung vor dem Wochenende - Heftige Gewitter und Hagel in Teilen Deutschlands

Deutschland steht ein heißer, aber auch regnerischer Donnerstag bevor. Auch vor möglichen Unwettern wird wieder gewarnt. Am Wochenende winkt dann aber richtiges Sommerwetter.

Das Wichtigste in Kürze Am Donnerstag treffen in Deutschland hohe Temperaturen bis 32 Grad auf teils heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Besonders betroffen sind zunächst südwestliche Regionen, später auch der Osten – vereinzelt drohen orkanartige Böen.

Ab Freitag beruhigt sich das Wetter, das Wochenende verspricht Sonne und über 30 Grad.

Viel Regen bei hohen Temperaturen: Am Donnerstag (26. Juni) bekommt Deutschland sowohl heißes als auch nasses Wetter zu sehen. Bis zu 32 Grad sind im Tagesverlauf möglich, heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Gleichzeitig sollen Gewitter im Laufe des Tages vom Südwesten bis in den Nordosten ziehen.

Am Donnerstagmorgen zeigen sich die Gewitter zunächst in den südwestlichen Grenzregionen. Im Saarland und Rheinland-Pfalz sowie in Teilen von Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern warnt der DWD bereits vor starken Gewittern. Zur Mittagszeit verschieben sich die Schauer dann immer weiter Richtung Osten.

Auf die Unwetter folgt ein sonniges Wochenende

Im ganzen Land sind demnach auch Unwetter mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen nicht ausgeschlossen. Vor allem im Osten bestehe dafür die Gefahr. Selbst orkanartige Böen - wie sie in Berlin und Brandenburg am Montag (23, Juni) für Schäden, Verkehrschaos und ein Todesopfer sorgten - sind laut DWD wieder möglich.

Heiß bleibt es aber weiterhin. Im Nordwesten sind zwischen 22 und 26 Grad angesagt, im Rest des Landes mit 27 bis 32 Grad wird es sogar noch wärmer. Gerade im Osten und Südosten dürfte es dabei am wärmsten werden.

Zum Freitag (27. Juni) kann es zwar noch vereinzelt regnen. Die Gewitter sollen aber über Nacht Richtung Osten aus Deutschland abziehen. Dann steht ein überwiegend sonniges und trockenes Wochenende bevor, an dem sich viele auch auf Werte über 30 Grad freuen können.