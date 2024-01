Urteil im Mammut-Prozess: Langjährige Haftstrafe für Reemtsma-Entführer Drach

Er ist der wohl bekannteste Schwerverbrecher Deutschlands - und muss jetzt für lange Jahre hinter Gittern: Der Reemtsma-Entführer Thomas Drach wurde wegen Raubs und versuchten Mordes verurteilt.

Das Wichtigste in Kürze Der Reemtsma-Entführer Thomas Drach muss für mehrere Jahre hinter Gittern.

Ein Gericht verhängte zudem eine Sicherungsverwahrung gegen ihn. Womöglich kommt er nie wieder auf freien Fuß.

Der Grund: Er soll Werttransporter überfallen und die Geldboten schwer verletzt haben.

Das Kölner Landgericht hat den als Reemtsma-Entführer bekannten Verbrecher Thomas Drach wegen Raubs und versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Gegen den 63-Jährigen wurde zudem eine anschließende Sicherungsverwahrung verhängt, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Donnerstag (4. Januar) berichtete. Somit bleibt unklar, ob er jemals wieder auf freien Fuß kommt.

Dem Gericht zufolge führte der 63-Jährige 2018 und 2019 insgesamt drei Raubüberfälle auf Werttransporter in Frankfurt am Main und Köln durch. In zwei Fällen habe er Schüsse auf die Geldboten abgegeben und sie schwer verletzt.

Traum vom "Leben in Luxus" geplatzt

Seine Beute bei den Überfällen: laut Gericht rund 142.000 Euro. Drachs oberstes Ziel Richter Jörg Michael Bern zufolge "ein Leben in Luxus" - jedoch ohne sich dafür anstrengen zu müssen. "Bei der Erreichung seines Ziels, möglichst schnell an Geld zu kommen, war ihm das Wohl und Wehe der Opfer völlig egal", so der Richter.

Der zweijährige Mammut-Prozess geht somit am 100. Verhandlungstag zu Ende. Drach selbst hatte die Vorwürfe gegen ihn bestritten. Seine Verteidiger:innen hatten Freispruch für ihn beantragt.

Der Verbrecher hatte 1996 für großen Wirbel gesorgt: Damals entführte er den Erben der Hamburger Tabak-Dynastie Reemtsma, Jan Philipp Reemtsma. Nach 33 Tagen hatte er ihn gegen ein Lösegeld von 15 Millionen D-Mark und 12,5 Millionen Schweizer Franken freigelassen.

Gegen Drach wurde auch eine Sicherheitsverwahrung verhängt. © Oliver Berg/dpa