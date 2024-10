Vom Kind zweier Einwanderer zur Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Kaum jemand verkörpert den American Dream so sehr wie Kamala Harris. Dafür steht die 60-jährige Demokratin.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Maya und "Momala"

Kamala Devi Harris, geboren am 20. Oktober 1964 in Oakland, Kalifornien, wuchs in einem akademischen Umfeld auf. Ihre Mutter, eine Biomedizinerin, und ihr Vater, ein Wirtschaftswissenschaftler, trennten sich, als Harris noch zur Schule ging. Ihre jüngere Schwester Maya Harris ist heute Anwältin und politische Analystin.

Seit 2014 ist Kamala Harris mit Douglas Emhoff, einem Juristen, verheiratet. Emhoff brachte zwei Kinder, Cole (*1995) und Ella (*1999), in die Ehe ein. Die Patchwork-Familie nennt Harris liebevoll "Momala", ein Titel, den sie besonders schätzt.

Während ihrer gesamten Karriere prägte Kamala Harris nach eigener Aussage besonders ein Satz ihrer Mutter. 2019 erklärte Harris, dass ihre Mutter sie angesehen und gesagt habe:

Kamala, du bist vielleicht die Erste, die viele Dinge tut, aber achte darauf, dass du nicht die Letzte bist. Shyamala Harris

Kamala Harris mit ihrer Schwester Maya (Mitte) und ihrer Mutter Shyamala, 1970. © IMAGO/Avalon.red

Frühe Prägung und akademische Laufbahn

Schon als Kind nahm Harris an Bürgerrechtsprotesten teil, was ihre spätere Karriere maßgeblich beeinflusste. Nach ihrem High-School-Abschluss studierte sie Politik- und Wirtschaftswissenschaften an der renommierten Howard University in Washington, D.C. und Jura am Hastings College of the Law in San Francisco. 1990 erhielt sie ihre Zulassung als Anwältin.

Anzeige

Anzeige

Ihr Berufsleben begann sie als stellvertretende Bezirksstaatsanwältin in Alameda County, bevor sie nach San Francisco wechselte. 2003 wurde Harris zur Bezirksstaatsanwältin gewählt und 2007 im Amt bestätigt. 2011 erklomm sie die nächste Stufe und wurde Generalstaatsanwältin von Kalifornien. In dieser Rolle setzte sie sich für strengere Waffengesetze, die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Ehen, die Verfolgung von Schulabwesenheit und die Abschaffung der Todesstrafe ein.

Im Video: Heftiger Schlagabtausch zwischen Harris und Fox-News

Von 2017 bis 2021 vertrat Kamala Harris Kalifornien im US-Senat. Sie war die zweite schwarze Senatorin und die erste mit indischen Wurzeln in der Geschichte der USA. Ihr Abstimmungsverhalten machte sie zu einer der liberalsten demokratischen Senator:innen dieses Jahrhunderts.

Während der Trump-Präsidentschaft erlangte Harris größere nationale Bekanntheit durch ihre scharfsinnigen Befragungen bei Anhörungen von Mitgliedern des Trump-Kabinetts wie Brett Kavanaugh, Jeff Sessions und William Barr. Besonders bemerkenswert war ihre Frage an Kavanaugh, der zum Richter am obersten Gerichtshof ernannt werden sollte: "Fällt Ihnen irgendein Gesetz ein, das der Regierung Macht gibt, Entscheidungen über den männlichen Körper zu treffen?" Kavanaugh musste diese Frage verneinen, was Harris' Standpunkt zur Gleichberechtigung eindrucksvoll unterstrich.

Fällt Ihnen irgendein Gesetz ein, das der Regierung Macht gibt, Entscheidungen über den männlichen Körper zu treffen? Kamala Harris

Der Weg zur Präsidentschaftskandidatur

2019 startete Kamala Harris ihre erste Präsidentschaftskandidatur. In der ersten TV-Debatte erzielte sie einen Achtungserfolg, indem sie Joe Biden scharf attackierte. Trotz dieses Moments zog sie sich aufgrund schlechter Popularitätswerte früh aus dem Rennen zurück und unterstützte bereits Anfang 2020 Biden.

Joe Biden nominierte Harris wenige Monate später als seine Vize-Präsidentschaftskandidatin. Damit erfüllte er auch innerparteiliche Forderungen, mit einer schwarzen Frau als "running mate" in das Rennen um die Präsidentschaft zu gehen. Harris war bereits eine bekannte Figur, ausgewiesen liberaler als Biden, aber nicht dem linken Flügel der Partei zugehörig – eine ideale, konsensfähige Kandidatin.

Anzeige

Anzeige

Mit ihrer Wahl zur Vizepräsidentin schrieb Kamala Harris Geschichte: Sie ist die erste Frau und die erste Person of Color in diesem Amt. Ihre Nominierung und Wahl markierten einen bedeutenden Schritt in Richtung Diversität und Gleichberechtigung in der amerikanischen Politik.

Nachdem Joe Biden im Juli seinen Rücktritt als demokratischer Kandidat für die US-Wahl im November 2024 bekannt gab, wurde Kamala Harris offiziell zur US-Präsidentschaftskandidatin für die Demokraten gekürt.

Leidenschaft für das Kochen

Neben ihrer politischen Karriere liebt Kamala Harris Kochen. "Wenn ich koche, fühle ich mich, als hätte ich mein Leben im Griff", sagt sie. Diese Leidenschaft gebe ihr die nötige Balance in ihrem hektischen Alltag.

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.