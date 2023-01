USA melden starken Anstieg von Corona-Variante XBB.1.5

Das Coronavirus hat sich in der Vergangenheit stetig weiterentwickelt. Eine neue Variante sorgt in den USA für Aufsehen.

Die Situation in China, wo sich aktuell zahlreiche Menschen infizieren, wird von Expert:innen aufmerksam verfolgt. Die Evolution von Corona scheint noch lange nicht zu Ende: In den USA ist eine neue Virusvariante dominant geworden.

"Das muss man beobachten", twitterte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zum Jahresende am 30. Dezember. Im Fokus: Die Virusvariante XBB.1.5, die sich derzeit rasant in den USA verbreitet, wie das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) berichtet.

Das Coronavirus hat diverse Entwicklungen durchgemacht: Die Alpha-Variante trat beispielsweise erstmals 2020 in Großbritannien auf. Delta tauche in Indien auf und Omikron Ende 2021 in Südafrika. Und nun: Eine neue Weiterentwicklung in den Vereinigten Staaten.

XBB.1.5 ist leichter übertragbar als andere Varianten

Die Variante XBB.1.5 dominiert mit einem Anteil von 40,5 Prozent seit Ende des Jahres das Infektionsgeschehen in den USA. Das geht aus den Zahlen der US-amerikanischen Gesundheitsbehörden CDC (Centers for Disease Control and Prevention) hervor. Die Zahlen haben sich im Vergleich zur Woche davor fast verdoppelt – zu diesem Zeitpunkt waren es 21,7 Prozent. XBB.1.5 könne zwar "leichter übertragbar als andere Varianten sein, aber wir wissen nicht, ob es auch zu schwereren Krankheitsverläufen führt", so die CDC.

Der Kommentar des Experten Eric Topol dazu: "Wow." Schon zuvor hatte er gewarnt, bei XBB.1.5 handle es sich um "the real deal". Ein solch schnelles Wachstum habe man seit der Omikron-Variante BA.1 vor einem Jahr nicht mehr gesehen, so der Wissenschaftler. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Variante in den kommenden Wochen schnell in den gesamten USA verbreiten werde.