Mit Alina Habba will Donald Trump nicht nur seine Anwältin, sondern auch eine seiner treuesten Unterstützerinnen mit wichtiger Arbeit im Weißen Haus betrauen.

Das Wichtigste in Kürze Alina Habba soll das Trump-Team im Weißen Haus verstärken.

Den designierten US-Präsidenten soll sie künftig bei seiner Regierungsarbeit beraten, wie Trump selbst mitteilte.

Als Anwältin hat Habba den Republikaner zuvor in mehreren Prozessen vertreten.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat bisher nur loyale Unterstützer:innen in sein zukünftiges Regierungs-Team geholt. Dieser Linie bleibt der Republikaner treu und macht Anwältin Alina Habba zur Präsidenten-Beraterin.

Habba vertrat Trump in mehreren Prozessen

Zu seiner Personal-Entscheidung teilte Trump mit: "Alina war eine unermüdliche Verfechterin der Gerechtigkeit, eine glühende Verteidigerin der Rechtsstaatlichkeit und eine unschätzbare Beraterin für meine Kampagne und mein Übergangsteam.“

Weiter sei Habba "unerschütterlich in ihrer Loyalität und unübertroffen in ihrer Entschlossenheit" gewesen. "Sie stand mir in zahlreichen "Prozessen", Schlachten und während unzähliger Tage vor Gericht zur Seite", so der 78-Jährige. Habba hatte Trump der Deutschen Presse-Agentur zufolge in mehreren Zivilprozessen vertreten, unter anderem nach Anklagen der Schriftstellerin E. Jean Carroll wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung. Trump weist bis heut die Vorwürfe gegen sich zurück.

Trump-Anwältin: "Ehre meines Lebens"

Außerdem bezeichnete Trump die 40-jährige Habba als "Amerikanerin der ersten Generation" mit Wurzeln im Nahen Osten, die zu einem Vorbild für Frauen in Recht und Politik geworden sei.

Habba selbst postet Trumps Lobeshymne auf sie auf ihrem X-Account und schrieb dazu, es sei die "Ehre ihres Lebens", Trump und dem amerikanischen Volk zu dienen.

