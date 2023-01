Vatikan verbietet Einrichtung eines "Synodalen Rats" 

Konfrontation zwischen Vatikan und der Deutschen Bischofskonferenz: Das Reformprojekt "Synodaler Rat" ist nun offiziell von höchster Stelle abgelehnt worden, wie "BR24" berichtet.

Das Wichtigste in Kürze Der "Synodale Rat" darf mit Beschluss aus Rom nicht eingerichtet werden.

Selbst Papst Franziskus unterstützt diese Entscheidung.

Bischof Bätzing stellt sich dagegen.

Lang ist der Synodale Weg. Und beschwerlich. Der 2019 als Reaktion auf die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche etablierte "Synodale Weg" ist ein Reformprozess, in dem die Zukunft der katholischen Kirche im Zentrum steht. Spezielle Angelegenheiten wie Macht, Priestertum, Sexualmoral, das Zölibat oder die Rolle der Frau in der Kirche sollen beraten und reformiert werden. Als Erweiterung dessen wurde ein "Synodaler Rat" vorgeschlagen - darin sollen Bischöfe, kirchliche Mitarbeiter sowie Laien in regelmäßigen Abständen über kirchliche Grundsatzfragen entscheiden. Laut "Tagesschau" erteile der Vatikan - mit Unterstützung durch Papst Franziskus - wohl auch aus Angst vor einer Spaltung der katholischen Kirche dem "Synodalen Rat" eine klare Absage.

Nein zum Nein

Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz wiederum will sich mit der Absage aus Rom nicht zufrieden geben. Im Gegenteil: Der "Synodale Rat" bewege sich schließlich "innerhalb des geltenden Kirchenrechts", wie Bätzing sagt. Von daher gibt es keinen Grund, nicht auch weiterhin am "Synodalen Rat" festzuhalten.

Thomas Schüller hingegen, Kirchenrechtler aus Münster, ist da laut "Kirche+Leben" völlig anderer Meinung. Das Schreiben aus Rom ist ein unumkehrbares Verbot. Schließlich sei der Text 'forma specifica' durch Papst Franziskus angenommen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass es sich hierbei um eine päpstliche Entscheidung handelt, die rechtlich nicht mehr anfechtbar ist. Bleibt abzuwarten, ob nicht doch irgendwann mal ein Ruck durch die katholische Kirche geht.