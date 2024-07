Verdacht auf Tötung eines 36-Jährigen in Langhagen: Drei Tatverdächtige gefasst

In Langhagen im Landkreis Rostock ist ein 36 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden. Die Polizei hat drei tatverdächtige Männer festgenommen.

Ein 36 Jahre alter Mann ist in Langhagen bei Lalendorf (Landkreis Rostock) mutmaßlich getötet worden. Seine Leiche wurde in einem Waldstück gefunden, wie die Polizei mitteilte.

Tatverdächtig sind demnach drei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren. Sie wurden den Angaben zufolge festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Rostock will nach der Obduktion des Toten entscheiden, ob Haftbefehle beantragt werden, wie eine Behördensprecherin sagte.

Handgreiflichkeiten einige Stunden zuvor

Ersten Ermittlungen zufolge soll es am Mittwochabend eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem späteren Opfer und mehreren Menschen gegeben haben. Noch am selben Abend, gegen 23 Uhr, sei der Tote gefunden worden. Die Leiche soll am Freitag obduziert werden, um die Todesursache festzustellen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kannten sich die Männer flüchtig. Sie sollen sich kurz vor der mutmaßlichen Tat im Zug kennengelernt haben, sagte eine Sprecherin. Das Opfer stamme nicht aus der Gegend, die drei Tatverdächtigen hingegen schon. Das Opfer und die Tatverdächtigen sind laut Polizei alle Deutsche.

