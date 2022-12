Verkehr zur Weihnachtszeit: Das müssen Reisende beachten

Vor Weihnachten wird es traditionell voll auf deutschen Autobahnen, aber auch der Zugverkehr nimmt zu. Was Reisende beachten müssen.

An Heiligabend sind Straßen und Züge üblicherweise leer in der Bundesrepublik - doch davor ist mit umso mehr Verkehr zu rechnen. Wie der ADAC in einer Pressemitteilung bekannt gab, sollen die Straßen in diesem Jahr vor allem in den Nachmittagsstunden am Donnerstag (22. Dezember) und Freitag (23. Dezember) an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. An beiden Tagen treffe Reise- auf Berufsverkehr, wie eine Sprecherin gegenüber ProSieben Newstime begründet.

Zähfließender Rückreiseverkehr drohe hingegen allen, die am Montagnachmittag (26. Dezember) unterwegs sind. An diesem Tag würden viele Weihnachtsurlauber:innen von ihrem Verwandten- und Familienbesuch heimkehren. So stark wie zu Beginn des Weihnachtswochenendes werde das Verkehrsaufkommen aber nicht sein.

Das sind die wichtigsten Stau-Strecken in den Weihnachtsferien:

Großräume Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München

A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg

A 2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Berlin

A 3 Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A 5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe

A 6 Heilbronn - Nürnberg

A 7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 München - Nürnberg - Berlin

A 10 Berliner Ring

A 24 Hamburg - Berlin

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A 81 Stuttgart - Singen

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95 /B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Auch Ausfälle bei Deutscher Bahn zu erwarten

Auch wer vor Weihnachten mit der Bahn fährt, muss sich auf viel Verkehr einstellen. Da Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage auf das Wochenende fallen, erwartet die Deutsche Bahn besonders viele Reisende für die Tage direkt vor Weihnachten und nach den Feiertagen.

Allerdings hat man dort vor, mit 80 zusätzlichen Zügen das Angebot an Weihnachten und Silvester auszubauen. Wie das Unternehmen bereits im November mitteilte, fahren die Züge in der Zeit vom 23. Dezember 2022 bis zum 2. Januar 2023 vor allem auf den stark nachgefragten Verbindungen. Die Bahn empfiehlt dennoch, sich über die Auslastungsanzeige auf bahn.de und in der App DB Navigator zu informieren und einen Sitzplatz zu reservieren.

Ein Vertreter des Fahrgastverbands Pro Bahn sagte gegenüber ProSieben Newstime, er erwarte, dass es in den Weihnachtstagen "sehr voll" werde in deutschen Zügen. Das Problem sei ein strukturelles: "Immer mehr Leute fahren Bahn, bloß, die Infrastruktur ist nicht mitgewachsen.