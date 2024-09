Vermisste 14-Jährige aus Neuss: Polizei gibt Entwarnung

Seit zwei Tagen wurde ein 14-jähriges Mädchen aus Neuss vermisst. Zuletzt war sie in Wuppertal gesehen worden - nun hat die Polizei die Fahndung zurückgezogen.

Anzeige

Seit Mittwochmorgen (25. September) wurde ein 14-jähriges Mädchen aus Neuss (Nordrhein-Westfalen) vermisst. In einer Öffentlichkeitsfahndung hatte die Polizei um die Mithilfe gebeten.

Am Freitagmittag (27. September) dann die erlösende Nachricht: Die Jugendliche wurde wohlbehalten in Wuppertal angetroffen. In einer Pressemeldung sprach die Polizei von einem "glücklichen Ende" und dankte der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Suche.

Im Video: Vermisst im Wald: Drohnenaufnahmen zeigen dramatische Rettung eines Kindes

Das Mädchen hatte am Mittwoch gegen 8 Uhr ihr Wohnhaus in Neuss-Erfttal verlassen, um zur Schule zu gehen. Dorthin hatte sie sich allerdings nicht begeben.

Gegen 16 Uhr wurde sie dann zusammen mit ihrem Freund in Wuppertal gesichtet – an der Anschrift des Freundes, wie die Polizeibehörde Rhein-Kreis Neuss schreibt. Seither waren beide nicht mehr zu erreichen.