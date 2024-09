Bundesweit Schulen bedroht: Tausende Schüler betroffen

Tausende Schüler in Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Hamburg mussten aufgrund von Bombendrohungen zu Hause bleiben. Die Drohungen sollen teils Bezug zur Lage im Nahen Osten gehabt haben, wie Behörden mitteilen.

Anzeige

Wegen Drohmails und Bombendrohungen an Schulen in mehreren Bundesländern ist der Unterricht von Tausenden Schülerinnen und Schülern zeitweilig ausgefallen. Die Drohungen hatten teils Bezug zur Lage in Nahost. Bekannt sind bisher Fälle aus Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Hamburg.

Im Video: Bombendrohungen an vier Schulen in Deutschland

16 Schulen in Brandenburg, 5 in Hamburg

Die Polizei im Westen Brandenburgs war am Morgen von bislang 16 Schulen über inhaltlich identische E-Mails mit bedrohlichem Inhalt informiert worden, wie eine Sprecherin der Behörde mitteilte. Inhalte davon wollte sie nicht nennen.

Die Polizei habe an jeder betroffenen Schule vor Ort die Sicherheit überprüft. Sie ging aber nicht von einer Gefahrenlage aus. Laut dem stellvertretenden Leiter des Schulamts Brandenburg an der Havel war in den Mails die Rede von Sprengsätzen.

Auch an fünf Hamburger Schulen haben Unbekannte Bedrohungsmails geschickt - Tausende Schülerinnen und Schüler mussten deshalb am Morgen zunächst zu Hause bleiben. Der Polizei-Einsatz wurde bereits am frühen Vormittag beendet, die Schulen wieder freigegeben.

Anzeige

Anzeige

Drohungen in Rheinland-Pfalz mit Bezug zu Nahost

Auch Schulen in Rheinland-Pfalz haben nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) anonyme Bombendrohungen erhalten. Auch hier gehen die Ermittler nach erster Einschätzung von keiner Ernsthaftigkeit der Drohungen aus. Es werde aber weiter ermittelt. Die Drohungen sollen demnach einen Bezug zur aktuellen Lage in Nahost mit Blick auf den Gaza-Krieg haben.