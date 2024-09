Von Lucke zum Grünen-Knall: Krise ist "fatalem Auftreten" der Ampel geschuldet

Erst der Parteivorstand, kurz darauf die Spitze der Jugendorganisation: Die Rücktrittswelle bei den Grünen trifft die Partei schwer. Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke sieht die größte Schuld hierfür bei der Ampel.

Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke hat die Streitigkeiten in der Ampel-Koalition für die "historische Krise" der Grünen verantwortlich gemacht. "Diese Krise ist nicht maßgeblich der Partei geschuldet, sondern dem fatalen Auftreten dieser gesamten Koalition", sagte der Experte am Mittwoch (25. September) gegenüber :newstime.

Die Bundesregierung sei seit drei Jahren in einem "Zustand der Zerstrittenheit", betonte von Lucke. Diese werde mit dem Rücktritt des Grünen-Vorstands nun "eher größer werden", da die Partei bislang "fast noch am stabilsten" gewirkt habe. "Insofern ist die Frage, ob die Ampel dieses Jahr überhaupt noch durchhält, noch mal größer geworden", so von Lucke weiter.

Rücktrittswelle bei den Grünen

Am Mittwoch (25. September) hatten die Grünen-Co-Vorsitzenden Omid Nouripour und Ricarda Lang den Rücktritt des gesamten Parteivorstands angekündigt. "Es braucht einen Neustart", sagte Nouripour vor Journalist:innen nach den jüngsten Misserfolgen bei den Landtagswahlen im Osten.

Wenig später hatte der Vorstand der Grünen Jugend am Mittwochabend mitgeteilt, dass er aus Unzufriedenheit mit der Parteipolitik die Bewegung verlassen werde. Der Vorstand wolle eine neue, linke Bewegung gründen, hieß es.