Vor allen anderen Parteien: AfD dominiert TikTok mit politischem Content

Besonders junge Wähler:innen konnte die AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen überzeugen. Eine mögliche Erklärung: Die Partei dominiert auf TikTok mit politischem Content.

Das Wichtigste in Kürze Eine Studie der Universität Potsdam zeigt, dass die AfD die erfolgreichste deutsche Partei auf der Plattform TikTok ist.

Jeden Tag bekommt ein TikTok-User durchschnittlich ein AfD-Video auf der Plattform angezeigt.

Laut Expert:innen werden Jugendliche mit politischem Content auf TikTok beeinflusst.

Kurz nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen diskutiert Deutschland über den Wahlerfolg der in Teilen rechtsextremen AfD. Auffällig bei den Wahlergebnissen ist, dass die Partei rund um den Thüringer Spitzenkandidaten Björn Höcke besonders die junge Wählerschaft überzeugen konnte. Eine Studie der Universität Potsdam liefert einen möglichen Erklärungsansatz.

Die Gen Z wählt blau - wegen TikTok-Reels?

Die wissenschaftliche Erhebung der Universität Potsdam zeigt, dass die AfD auf der Social-Media-Plattform TikTok vor den ostdeutschen Landtagswahlen deutlich mehr Reichweite erzielt hat als andere Parteien. Laut Jasper Tjaden, Co-Autor der Studie, war die AfD bei den Erstwähler:innen doppelt so erfolgreich wie alle anderen Parteien zusammen.

Die konkreten Zahlen der Forschung zeigen: Die junge Wählergruppe bekommen durchschnittlich ein AfD-Video pro Tag auf TikTok ausgespielt. In der Woche seien es neun Stück. Auf dem zweiten Platz landen laut Forschung das Bündnis Sahra-Wagenknecht (BSW) und die CDU mit jeweils einem Video pro Woche.

Die anderen Parteien seien deutlich seltener in den Feeds der jungen Zielgruppe vertreten. Die hohe Präsenz der AfD auf TikTok könnte daher einen Einfluss auf die Wähler:innen haben, insbesondere auf die jüngere Generation. Denn: Laut offiziellen Angaben von TikTok nutzen rund 20,9 Millionen Deutsche TikTok.

Nach Erhebungen der Initiative D21 gehören 53 Prozent der deutschen TikTok User zur Generation Z. Diese sind zwischen 18 und 24 Jahren und somit Jung- und Erstwähler:innen. Ein Blick auf die Ergebnisse der Landtagswahlen bestätigt die Erkenntnis der Studie der Universität Potsdam. Die AfD Sachsen konnte 31 Prozent der 18- bis 24-Jährigen überzeugen, die AfD in Thüringen sogar 38 Prozent dieser Altersgruppe.

Rechtes Gedankengut "snackable" auf TikTok

Studienkoordinator Roland Verwiebe bezeichnete die Ergebnisse als alarmierend. Sie zeigten, wie es die AfD relativ einfach schaffen könne, junge Menschen zu erreichen, "die kein starkes Interesse an Politik auf TikTok angeben und sich auch nicht explizit für bestimmte Parteien interessieren", erklärte er gegenüber dem RBB. Andere, weniger aktive Parteien im moderaten Spektrum seien dadurch im Nachteil, wenn es um die Ansprache von jungen Wähler:innen ginge, so der Experte weiter.

Besonders spannend für die Studienleiter sei, dass die breite Aufstellung der AfD-Kandidat:innen auf TikTok tatsächlich auch zum Erfolg führe. Von den insgesamt 30 AfD-Kandidat:innen auf den Landeslisten seien insgesamt 17 auf TikTok aktiv. Zum Vergleich: Bei den anderen Parteien wie SPD, Grüne oder CDU seien im Durchschnitt nur sieben von 30 auf der Plattform. Demnach ist die AfD mehr als doppelt so stark auf TikTok vertreten wie die anderen Parteien.

BSW und AfD - ihre TikTok Strategie

Auch das neu gegründete BSW scheint die Plattform TikTok für politischen Content zu nutzen. Die Partei rund um Gründerin Sahra Wagenknecht übertrifft laut Studienergebnissen die etablierten Parteien deutlich in ihrer Sichtbarkeit auf dem Videoportal.

Allerdings sei ein eklatanter Unterschied zur AfD zu erkennen: Während das BSW 75 Prozent der Sichtbarkeit allein über den Account von Sahra Wagenknecht erreicht, würden 85 Prozent der Sichtbarkeit bei der AfD durch sogenannte Multiplikator Accounts erzielt. Laut Forschungsteam sind das Accounts, die abseits der öffentlichen AfD-Accounts den Content über Likes, Shares und Kommentare multiplizieren würden.

Begünstigt TikTok Extremismus?

Machen diese Multiplicator-Accounts die AfD so erfolgreich? Nicht nur. Eine weitere Erkenntnis der Studie zeigt, dass obwohl die andere Parteien zwar gleich beziehungsweise sogar mehr Content auf TikTok veröffentlichen, dieser eine viel geringere Sichtbarkeit erziele.

In Zahlen: Während die SPD in den drei Wochen vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen mehr als 200 Videos veröffentlichte, seien auf den offiziellen AfD-Accounts lediglich 160 Clips gepostet worden. Für Tjaden weise daher viel darauf hin, dass "gerade extreme Parteien auf diesen Plattformen so erfolgreich sind, weil der TikTok-Algorithmus extremere Inhalte begünstigt".

Als möglichen Grund nannte der Experte die Anschaudauer von User:innen. Inhalte, die einem besonders positiv oder besonders negativ auffallen, würden länger geschaut werden, so der Experte. In Folge "spuckt der Algorithmus automatisch mehr von diesem Inhalt aus", erklärt Tjaden.

Forschungsaufbau

Für die Studie der Universität Potsdam wurden mehr als 75.000 Video-Beiträge auf TikTok zwischen dem 13. August und dem 1. September analysiert. Von diesen 75.000 Clips hätten rund 2.000 eine explizit politische Ausrichtung. Weiter seien die Videos und Beiträge der offiziellen Partei-Kanäle untersucht.