Vor WM-Finale: Messi kündigt Rücktritt an

Argentinien steht dank Messi im WM-Finale. Vier Tage vor dem Endspiel hat der Fußballstar jetzt seinen Rücktritt erklärt. Seinen Abschied will Messi mit dem WM-Titel krönen.

Das Wichtigste in Kürze Lionel Messi hat vier Tage vor dem WM-Finale seinen Rücktritt angekündigt.

Das WM-Endspiel soll seine letzte Partie für die argentinische Nationalelf sein.

Allein der WM-Titel fehlt Fußballstar Messi noch in seiner Sammlung.

Fußballstar Lionel Messi hat seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft verkündet. Vier Tage vor dem Finale bei der Fußball-WM in Katar sagte der 35-Jährige, dass das Endspiel seine letzte Partie für Argentinien sein werde. Argentinien hatte sich am Dienstag (13. Dezember) im Halbfinale mit 3:0 gegen Kroatien durchgesetzt.

Messi verkündet Rücktritt

Laut "Bild" sagte Messi der Sportzeitung Olé nach dem Halbfinale: "Es sind vier Jahre bis zur nächsten WM und ich glaube nicht, dass es für mich reichen wird. Auf diese Art und Weise das Ganze zu beenden, ist das Beste." Messi, der gegen Kroatien eine überragende Partie lieferte und ein Tor schoss, sagte weiter: "Ich beende meine WM-Reise, indem ich mein letztes Spiel in einem Finale bestreite. Alles, was ich bei dieser WM erlebt habe, ist sehr aufregend, sowohl was die Fans hier erleben, als auch wie es die Menschen in Argentinien genießen."

Der WM-Titel fehlt Messi bislang noch in seiner beeindruckenden Titelsammlung. Seine Karriere will er mit einem Triumph gegen Frankreich oder Marokko, die sich am heutigen Mittwoch gegenüber stehen, krönen. "Das Wichtigste ist, das Ziel des Teams zu erreichen, das ist auch das Schönste von allem. Wir sind einen Schritt davon entfernt, nachdem wir viel gekämpft haben, und wir werden versuchen, unser Bestes zu geben, dass es diesmal mit dem Titel klappt", so der Paris-Saint-Germain-Profi.

Messi stand bislang einmal im WM-Finale: 2014 beim 0:1 gegen Deutschland.

