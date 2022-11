Wenn Deutschland bei der WM in Katar zum brisanten Duell gegen Spanien antritt, könnte der zuletzt verletzt Leroy Sané wieder mit von der Partie sein.

Das Wichtigste in Kürze: Deutschland steht bei der WM in Katar vor einem immens wichtigen Spiel gegen Spanien.

Gegen die Iberer könnte Leroy Sané, der das Abschlusstraining absolvierte, sein WM-Debüt geben.

Bundestrainer Hansi Flick verschwendet an ein vorzeitiges Scheitern keinen Gedanken.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann im zweiten Gruppenspiel der WM 2022 in Katar wohl wieder auf Leroy Sané zurückgreifen. Der Profi des FC Bayern München absolvierte am Samstag (26. November) mit der Mannschaft das Abschlusstraining.

Hoffnung auf Einsatz von Leroy Sané in WM-Spiel gegen Spanien

Der Bundestrainer hofft, dass Sané, der bei der Pleite im ersten WM-Spiel gegen Japan wegen Knieproblemen noch gefehlt hatte, in der richtungsweisenden Partie gegen Spanien am Sonntag zur Verfügung steht.

Auch wenn er das Abschlusstraining komplett mitmachen konnte, steht hinter Sanés Einsatz noch ein Fragezeichen. Hansi Flick ließ sich in der Pressekonferenz in Doha nicht festnageln, ob der Offensivspieler spielt. "Bei Leroy müssen wir abwarten. Erfreulich ist, dass er trainieren kann", hatte Flick gesagt, der während dem Training lange mit Sané gesprochen hatte.

WM in Katar: Bundestrainer Flick sieht "keine Angst" im Team

Selbst wenn Sané weiter ausfallen sollte, ist Flick von seinen Schützlingen überzeugt. "Ich sehe in der Mannschaft überhaupt keine Angst. Die Mannschaft hat so viel Erfahrung, die Mannschaft hat so hohe Qualität, da geht es einfach darum, dass man sich auf das Spiel freut", sagte der Bundestrainer am Samstag in einem Interview der ARD-Sportschau.

"Letztendlich muss man versuchen, seine beste Leistung gegen starke Spanier abzurufen und da ist die Mannschaft gefordert", sagte Flick weiter, der an ein vorzeitiges WM-Aus keinen Gedanken verschwendet: "Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir morgen ein gutes Spiel machen und das Spiel am Ende auch gewinnen werden." Anders denkt einer Umfrage zufolge fast die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland. Sie rechnet mit einer weiteren Niederlage der DFB-Elf.

