+++ BREAKING NEWS +++

Nach Verurteilung: Attentäter von Solingen legt Revision ein

Anzeige
Studienergebnisse

Vorsicht bei Wassersprudlern: Sodastream & Co. können zu wahren Bakterienschleudern werden

  • Aktualisiert: 11.09.2025
  • 13:47 Uhr
  • Michael Reimers
Leitungswasser in Deutschland wird durch die Trinkwasserverordnung streng kontrolliert.
Leitungswasser in Deutschland wird durch die Trinkwasserverordnung streng kontrolliert.© Hendrik Schmidt/dpa

Wer gerne Sprudelwasser trinkt, hat möglicherweise einen Wassersprudler zu Hause. Dort können allerdings Keime lauern.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Forscher:innen haben mehr Bakterien in Wasser aus Wassersprudlern nachgewiesen.

  • Als Ursache dafür fanden sie einen bakteriellen Biofilm auf der Innenfläche der Mehrwegflaschen.

  • Neben coliformen Bakterien wurde auch das Stäbchenbakterium Pseudomonas aeruginosa nachgewiesen.

Aufgesprudelt, fertig, los: Mit Wassersprudlern muss man keine Kisten mehr schleppen und auf Dauer wird gespart, denn Leitungswasser ist viel günstiger als das Mineralwasser aus der Flasche. Einen Nachteil hat das Heimsprudeln aber offenbar doch: Forscher:innen der Universität Mainz haben herausgefunden, dass die Wassersprudler zu echten Bakterienschleudern werden können.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Dafür wurde die mikrobiologische Qualität von 52 Sprudelwasserproben bestimmt. Alle wurden aus Leitungswasser in kommerziellen Sprudelsystemen für den Heimgebrauch hergestellt. Auch das Leitungswasser wurde vorher untersucht - ohne vorheriges Spülen und Desinfizieren des Wasserhahns.

Das Ergebnis: In 12 Prozent der Leitungswasserproben konnten coliformen Bakterien (Fäkalkeime) nachgewiesen werden. Bei den Sprudelwasserproben waren es 39 Prozent. Dabei wurden dort auch Bakterien gefunden, die nicht zu den coliformen Bakterien gehören. So wurde das Stäbchenbakterium Pseudomonas aeruginosa nachgewiesen.

Anzeige
Anzeige

Innenfläche der Flaschen betroffen

Die Analyse ergab, dass neben dem kontaminierten Leitungswasser vor allem ein bakterieller Biofilm auf der Innenfläche der Mehrwegflaschen die mikrobiologische Qualität des kohlensäurehaltigen Wassers beeinflusst.

SodaStream empfiehlt beispielsweise eine Reinigung von Deckel und Flasche nach jedem Einsatz mit warmem Wasser und Spülmittel. Alternativ können SodaStream Reinigungs-Tabs genutzt werden. Mysoda gibt den Hinweis, dass jede Flasche ein Verfallsdatum hat, das angibt, wann die Flasche gegen eine neue ausgetauscht werden sollte.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Leitungswasser muss aufgrund der Trinkwasserverordnung so beschaffen sein, dass es bedenkenlos getrunken werden kann. Falsche Nutzung, längeres Stehen des Wassers in Leitungen oder Fehler bei der Installation können die Wasserqualität aber beeinträchtigen und im schlimmsten Fall ebenfalls die Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen. Wenn täglich kurz alle Wasserhähne laufengelassen werden, kann verhindert werden, dass Wasser in den Leitungen stagniert. Wer länger nicht zu Hause war, sollte die Leitungen gründlich durchspülen.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
  • researchgate.net: Microbiological quality of carbonated drinking water produced with in-home carbonation systems
  • mysoda.eu: Wie können Mysoda-Wassersprudler und Wasserflaschen gereinigt werden?
  • support-de.sodastream.com: Kompatibilität der Flaschen und Reinigungshinweise
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 11. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 19:45

  • 25:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 18:00

  • 12:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 15:45

  • 10:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 19:45

  • 08:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 18:00

  • 11:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 09. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 09. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
Mehr News
Pressekonferenz ZF zur Zusammenarbeit mit Wolfspeed
News

Friedrichshafen: ZF-Chef Holger Klein geht – wer jetzt den kriselnden Konzern übernimmt

  • 11.09.2025
  • 14:21 Uhr
Prozess um mutmaßlich islamistischen Terroranschlag
News

Nach Verurteilung: Attentäter von Solingen legt Revision ein

  • 11.09.2025
  • 13:56 Uhr
Krankenhaus-Pilz Candidozyma auris
News

Gefährlicher Klinik-Pilz auf dem Vormarsch – auch Deutschland betroffen

  • 11.09.2025
  • 13:33 Uhr
Larry Ellison
News

Larry Ellison überholt Elon Musk: Oracle-Boss kratzt am Reichtumsrekord

  • 11.09.2025
  • 12:16 Uhr
USA-SEPT11/NEW YORK
News

LIVE: Bewegendes 9/11-Gedenken am Ground Zero - der Tag, der die Welt veränderte

  • 11.09.2025
  • 12:15 Uhr
Stillstand am Airport: Am Flughafen Larnaka sitzen Tausende Passagiere wegen des Streiks fest.
News

Dreistündiger Streik legt Flugverkehr auf beliebter Urlaubsinsel lahm

  • 11.09.2025
  • 10:45 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250904-935-811551
News

Bericht: Plant Kik Filialschließungen in großem Stil?

  • 11.09.2025
  • 10:37 Uhr
GERMANY-POLITICS/FAR RIGHT
News

Bundestag hebt Immunität von AfD-Abgeordnetem Krah auf

  • 11.09.2025
  • 10:31 Uhr
Emmenegger neue SPD-Kandidatin als Verfassungsrichterin
News

Sigrid Emmenegger: Das ist die neue SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht

  • 11.09.2025
  • 10:28 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-99-980629
News

Straßen verwandeln sich in Flüsse: Schwere Überschwemmungen auf Bali und Flores - bereits 18 Tote

  • 11.09.2025
  • 10:17 Uhr