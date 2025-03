Vulkan in der Eifel könnte jederzeit ausbrechen - Geologe warnt vor Gefahr

Der Geologe Ulrich C. Schreiber warnt vor der Möglichkeit eines Vulkanausbruchs in Deutschland, mit Fokus auf die Eifel und das Vogtland. Diese Regionen sind vulkanisch aktiv und könnten laut Schreiber jederzeit ausbrechen.

Anzeige

Ulrich C. Schreiber, ein renommierter Geologe, warnt in einem Interview mit "t-online" vor der Möglichkeit eines Vulkanausbruchs in Deutschland. Hierfür kommen dem Vulkanexperten vor allem zwei Regionen in Betracht: "die Eifel und das Vogtland". Laut Schreiber gibt es in der Eifel, einer vulkanisch aktiven Region, Anzeichen für potenzielle vulkanische Aktivitäten und diese könnten jederzeit ausbrechen:

Anzeige

Anzeige

Ausbruch in kürzester Zeit möglich

"Wissenschaftler vermuten, dass es über Jahre oder Jahrzehnte Vorzeichen geben könnte, bevor es zu einer Eruption kommt. Doch wenn der entscheidende Moment erreicht ist, könnte es innerhalb weniger Wochen passieren", warnt der Experte. Schreiber betont, dass die Überwachung der geologischen Aktivitäten in der Eifel von entscheidender Bedeutung ist, um frühzeitig auf mögliche Gefahren reagieren zu können.

Diese Region ist bekannt für ihre geologischen Besonderheiten und beherbergt zahlreiche Maare und Vulkankegel, die auf eine bewegte vulkanische Vergangenheit hinweisen. In der Eifel leben rund 192.000 Menschen in einem knapp 1.517 km² großen Gebiet.

Anzeige

Anzeige

Letzte Eruption ereignete sich im Zeitalter des Spätpleistozäns

Der letzte Vulkanausbruch in Deutschland ereignete sich vor etwa 13.000 Jahren in der Eifel. Damals formte der Ausbruch den Laacher See, einen Kratersee, der heute ein beliebtes Ausflugsziel ist. Obwohl dies lange her ist, zeigt es, dass vulkanische Aktivitäten in der Region nicht ausgeschlossen sind. Die Eifel ist Teil des europäischen Vulkanbogens, und geologische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Magmakammern unter der Oberfläche weiterhin aktiv sind.

Ein Vulkanausbruch in Deutschland könnte verheerende Auswirkungen haben, insbesondere in dicht besiedelten Gebieten. Die unmittelbaren Folgen könnten Lavaflüsse, Aschewolken und pyroklastische Ströme sein, die erhebliche Schäden an Infrastruktur und Umwelt verursachen könnten.

Laut Schreiber lautet die Frage auch nicht, ob in der Eifel ein Vulkanausbruch stattfinden kann - sondern wann: "Das ist auch der Konsens unter Fachleuten. Wenn man sich die aktuellen Studien ansieht, sagen die Kollegen eindeutig: Ein Ausbruch wird kommen – nur der Zeitpunkt ist ungewiss."

Anzeige

Anzeige