Vulkanausbruch auf Stromboli: Alarmstufe erhöht

Der Stromboli zeigt sich äußerst aktiv: Lava und Asche bahnen sich seit Sonntag ihren Weg aus dem Vulkan. Der italienische Zivilschutz hat nun die Alarmstufe erhöht und die Bevölkerung zur Vorsicht aufgerufen.

Nach jüngsten Vulkanaktivitäten auf der Insel Stromboli hat der italienische Zivilschutz die Warnstufe erhöht. Wie die Behörde am Montag (5. November) mitteilte, habe man den zweithöchsten Alarm ausgegeben. Dadurch könnten Experten den Stromboli genauer überwachen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Die Bevölkerung solle den Anweisungen des örtlichen Zivilschutzes auf der Vulkaninsel Folge leisten.

Im Mittelmeer südlich von Stromboli hatte es am Sonntag (3. Dezember) ein Seebeben der Stärke 4,6 gegeben, teilte das Nationale Institut für Geologie und Vulkanologie (INGV) mit. Lava und Asche waren danach aus dem Stromboli ausgetreten und an den steilen Hängen bis ins Meer gerauscht. Daraufhin hatte der Zivilschutz eine eine 1,5 Meter hohe Welle erwartet, per Sirenen wurde die Bevölkerung gewarnt. Es seien danach allerdings keine Schäden registriert worden.

Stromboli bricht immer wieder aus

Auf Twitter teilte das INGV am Sonntag ein Video, auf dem die Aschewolken zu sehen waren. "Das Ereignis, das mehrere Minuten dauerte, erzeugte große Aschemengen, die vorübergehend die Sicht auf den Gipfelbereich versperrten", schrieb das Institut.

Der Ausbruch ist keine Seltenheit: Der mehr als 920 Meter hohe Stromboli ist sehr aktiv und bricht regelmäßig aus. Jedes Jahr reisen Tourist:innen zum Stromboli, um das nicht ganz ungefährliche Naturschauspiel zu beobachten.

