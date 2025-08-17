Anzeige
Aus NRW und Niedersachsen

Waldbrand-Experten aus Deutschland helfen in Spanien

  • Aktualisiert: 17.08.2025
  • 15:05 Uhr
  • dpa
17. August 2025, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Feuerwehrfahrzeuge stehen auf dem Gelände der Feuerwehr Bonn und warten auf die Abfahrt zu einem Waldbrand-Einsatz in Spanien.
17. August 2025, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Feuerwehrfahrzeuge stehen auf dem Gelände der Feuerwehr Bonn und warten auf die Abfahrt zu einem Waldbrand-Einsatz in Spanien.© Feuerwehr Bonn/dpa

Speziell ausgebildete Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Deutschland unterstützen bei der Bekämpfung der aktuellen Waldbrände in Spanien.

Anzeige

Speziell ausgebildete Einsatzkräfte der Feuerwehr sind aus Deutschland nach Spanien aufgebrochen, um dort bei der Bekämpfung von Waldbränden zu helfen. Feuerwehrleute aus Bonn, Düsseldorf, Leverkusen, Königswinter (Rhein-Sieg-Kreis) sowie Ratingen (Kreis Mettmann) seien am Sonntagmittag (17. August) aus Bonn gen Süden gefahren, teilte die Feuerwehr Bonn mit. Sie gehören zu einer auf Waldbrandbekämpfung spezialisierten gemeinsamen Einheit. In die Einsatzgebiete begleitet werden sie unter anderem von Wehrleuten aus Niedersachsen.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Angefordert worden sei ihre Hilfe über das Bundesamt für Katastrophenschutz in den frühen Morgenstunden, hieß es. Insgesamt rückten 67 Einsatzkräfte in 21 Fahrzeugen mit drei Anhängern aus. Vermutlich träfen sie am Dienstagabend ein.

Anzeige
Anzeige

Einsatz vermutlich im Nordwesten Spaniens

Wo und wie die Feuerwehr genau unterstützen soll, blieb am Sonntag unklar. Voraussichtlich erfolge der Einsatz jedoch im Nordwesten des südeuropäischen Landes, sagte der Pressesprecher der Bonner Feuerwehr am Mittag. Geplant sei er derzeit bis zum 30. August.

Waldbrände in Spanien
News

Trockenheit und Klimawandel

Waldbrände in Südeuropa – Spanien sendet Hilferuf, Griechenland atmet vorerst auf

Spanien meldet unkontrollierte Brände und bittet die EU um Unterstützung. In Griechenland ist die Lage vorerst unter Kontrolle – doch die Gefahr bleibt.

  • 14.08.2025
  • 12:00 Uhr

In den vergangenen knapp zwei Wochen haben die Flammen in Spanien nach offiziellen Angaben bereits rund 1150 Quadratkilometer zerstört - eine Fläche mehr als doppelt so groß wie der Bodensee. Tausende Menschen mussten aus ihren Häusern geholt werden. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben.

"Es ist für uns selbstverständlich, unsere Feuerwehrkräfte zur Unterstützung zu entsenden", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul nach Angaben eines Sprechers. Die europäische Solidarität zeige sich nicht in Worten, sondern in Taten. Dabei sei die Hilfe von Einsatzkräften ein starkes Zeichen des Zusammenhalts. "In Europa stehen wir füreinander ein, gerade dann, wenn es am meisten zählt", so der CDU-Politiker.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Es ist nach den Angaben der Bonner Feuerwehr nicht das erste Mal, dass die Einheit im europäischen Ausland gegen Waldbrände unterstützt: Demnach war sie bereits im August 2021 am Peloponnes in Griechenland sowie im August 2022 im Großraum Bordeaux in Südfrankreich im Einsatz.

Mehr News
14. August 2025, Großbritannien, London: Der britische Premierminister Keir Starmer (links) begleitet den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach einem Treffen in der Downing Street 10.
News

Gipfel-Treffen in Alaska im Newsticker: Auch Macron, Starmer und Rutte in Washington dabei

  • 17.08.2025
  • 16:06 Uhr
Flugzeug in der Luft
News

Lauter Knall und Flammen: Condor-Flug von Korfu nach Düsseldorf unterbrochen

  • 17.08.2025
  • 13:22 Uhr
Huthi demonstrieren gegen die USA und Israel
News

Reaktion auf Raketenbeschuss: Israel trifft Huthi-Stellungen

  • 17.08.2025
  • 08:31 Uhr
16. August 2025, USA, Austin: Demonstrant:innen versammeln sich zum "Fight the Trump Takeover", dem nationalen Aktionstag und einer Kundgebung zur Neuverteilung der Bezirke.
News

USA: Landesweite Proteste gegen Wahlkreis-Pläne der Republikaner

  • 17.08.2025
  • 08:21 Uhr
Vegane Ernährung
News

Umfrage: Deutsche essen mehr Fleisch als sie zugeben

  • 17.08.2025
  • 07:02 Uhr
Statistische Lebenserwartung
News

Statistik zeigt: Im Südwesten Deutschlands leben Männer deutlich länger als im Osten

  • 17.08.2025
  • 05:51 Uhr
Trump Selenskyj Putin
News

Reaktion auf Alaska-Gipfel: Europäer sprechen ihre Taktik ab

  • 17.08.2025
  • 04:05 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250816-935-773039
News

Umfrage: 68 Prozent rechnen 2026 mit AfD-Ministerpräsident

  • 17.08.2025
  • 02:24 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250816-935-772992
News

Streikaufruf und Demonstrationen: Israelis fordern Ende des Gaza-Kriegs

  • 16.08.2025
  • 23:25 Uhr
Quentin Tarantino
News

Letzter Tarantino-Film: "Fight Club"-Regisseur David Fincher mit an Bord

  • 16.08.2025
  • 21:14 Uhr
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 16. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 19:55

  • 09:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 16:30

  • 10:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 19:45

  • 25:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 18:00

  • 11:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 15:45

  • 11:17 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025| 08:25
Episode

:newstime vom 15. August 2025| 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 19:45

  • 26:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 18:00

  • 12:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 15:45

  • 11:07 Min
  • Ab 12