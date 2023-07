Warnung vor Einbau neuer Gasheizungen: Verbraucherzentralen raten ab

Riesiges Durcheinander beim Heizungsgesetz: Diese Lage bringt manche Haus- und Wohnungsbesitzer auf die Idee, nun ganz schnell noch eine neue Gastherme einzubauen. Was als smarter Schachzug gedacht ist, kann ein Schuss in den Ofen sein: Deutschlands oberste Verbraucherschützerin kann davon nur abraten.

Laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) ist der Einbau von neuen Gasheizungen absolut keine gute Idee - im Gegenteil. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) rät sogar dringend davon ab.

Im Video: "Kein Beinbruch" - so äußert sich Habeck zum Heizungsgesetz-Stopp

Vor dem Einbau einer Gasheizung kann man inzwischen nur warnen

"Vor dem Einbau einer Gasheizung kann man inzwischen nur warnen", sagte die Leiterin des Verbands, Ramona Pop, der "Rheinischen Post" in einem Interview. "Die Preise für Gas und Öl werden steigen, da sich der CO₂-Preis für fossile Energieträger von Jahr zu Jahr erhöhen wird." Weiter sagte sie: "Allein in 2024 soll der Preis für eine Tonne CO₂ um 17 Prozent auf dann 35 Euro ansteigen". Zurückzuführen sei das auf die Bundesregierung, die für 2024 die Wiederaufnahme der Erhöhung der CO₂-Bepreisung angekündigt habe.

Vor diesem Hintergrund sollte man unbedingt nachrechnen. Denn: Eine Gasheizung erzeugt pro Kilowattstunde rund 200 Gramm Kohlendioxid (CO₂). Bei einem Verbrauch von 10.000 Kilowattstunden kommen so etwa zwei Tonnen CO₂ zusammen, die im kommenden Jahr durch den CO₂-Aufpreis 70 Euro kosten würden. Pops Kritik am Heizungsgesetz: "Das Heizungsgesetz ist durch die lange Debatte nicht besser geworden, Verbraucherinnen und Verbrauchern fehlt weiter die nötige Klarheit. Das Sammelsurium an Optionen überfordert sie. Und es drohen Kostenfallen, etwa durch den schnellen Kauf einer Gasheizung."