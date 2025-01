Warum begehen immer mehr russische und ukrainische Soldaten Fahnenflucht?

Im Ukraine-Krieg fordern nicht nur die Front-Kämpfe immer mehr Soldaten:innen, sondern immer mehr Truppen auf russischer und ukrainischer Seiten desertieren. Die Gründe sind jedoch verschieden.

Das Wichtigste in Kürze Im Jahr 2024 desertierten aus den ukrainischen Reihen mehr als doppelt so viele Soldaten:innen wie im vorangegangenen Jahr.

Auf russischer Seite spitzen sich die Zahlen der fahnenflüchtigen Soldaten ebenso weiter zu.

Die Ukraine versucht deshalb immer, Mitglieder des russischen Militärs zum Weglaufen zu animieren – wobei auch Europa helfen könnte.

In rund einem Monat jährt sich die Ausweitung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zum dritten Mal – und in diesem langanhaltenden Konflikt stehen beide Seiten nun vor dem großen Problem des Personalmangels. Und das entsteht jetzt immer häufiger durch das Desertieren von Soldat:innen. Immer mehr ukrainische und russische Truppen an der Front begehen Fahnenflucht. Seit dem Einmarsch der russischen Armee im Februar 2022 wurden mehr als 100.000 ukrainische Soldat:innen aufgrund der Desertionsgesetzes angeklagt, wie Nachrichtenagenturen AP berichtet.

Hinzukommt der schon bestehende Personalmangel, wie der ukrainischen Oberkommandeurs Olexander Syrskyj zugibt. Nach Syrskyj müsse die Zahl der Soldat:innen in den mechanisierten Brigaden erhöht werden, sagte er im Rundfunk, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Doch gerade für die russische Armee, die ihre Kräfte aus allein Teilen des Landes zusammen zieht, könnte das Maß der fliehenden Soldat:innen das größere Problem werden, wie Politologe Jason Lyall erklärt.

Russische Armee besonders anfällig für desertierende Soldaten

Wie der Professor für transatlantische Studien an der US-Universität Dartmouth erklärt, hatten historisch nicht allen Armeen bei lang anhaltenden Kriegshandlungen Probleme mit Massendesertion, so Lyall. Doch ein Hauptgrund für desertierte Truppen ist die "militärische Ungleichheit", die besonders in der Armee Russland zu finden ist. Damit gemeint ist eine ethnisch diverse Truppe, in welcher viele ethnische Minderheiten kämpfen und diese "werden dort überproportional häufig getötet.", wie Lyall im Interview mit dem "Spiegel" sagt.

Die russische Armee besteht zu etwa 70 Prozent aus ethnischen Russen, die auch "im Offizierskorps überproportional vertreten" und auch in der Medienbetrachtung stärker im Fokus stehen, als diejenigen, die ethnisch "nicht russisch sind" so der Politologe. Diese Minderheiten werden systematisch bei Beförderungen und wichtigen Schlüsselpositionen übergangen oder werden für Fehlverhalten härter bestraft, so Lyall. Aber nicht nur entlang kultureller Grenzen, sondern auch durch "Klassendimension" bildet sich eine Ungleichheit, die einen Nährboden für Fahnenflucht bildet: "Männer aus weniger wohlhabenden Teilen des Landes "gehen vor allem zur Armee, weil sie arm sind und schnell Geld verdienen wollen. Sie sind jedoch keine überzeugten Befürworter des Krieges – sie desertieren als Erste, wenn etwas schiefgeht", wie Lyall erklärt.

Der Experte geht davon aus, dass die von Russland bei 13.000 beziffert Zahl von Deserteuren deutlich höher liegt. "Die Dunkelziffer ist deutlich höher, vielleicht mehr als drei- oder viermal so hoch. Etwa 250.000 Männer im kampffähigen Alter sind schon während der Mobilisierungskampagne im Herbst 2022 geflüchtet", schätzt der Politologe.

Um den hohen Dekateuren-Zahlen entgegenzuwirken, werden die Soldaten als vermisst gemeldet, da so auch die Kommandeure sich selbst schützten. Denn bei einer hohen Zahl fahnenflüchtiger Soldaten werden sie zur Rechenschaft gezogen, wie der "Spiegel" berichtet.

Ukraine kämpft ebenfalls mit fahnenflüchtigen Soldaten

Die ukrainische Armee kämpft unterdessen mit einem sich verschärfenden Maß an desertierender Soldat:innen. "Die Desertion hat sich 2024 im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht", gibt Politikwissenschaftler Lyall an. Aber die Gründe sind völlig andere, als die im russischen Militär: "Die Ukrainer desertieren vor allem, weil sie erschöpft sind. Das liegt an der mangelhaften Rotation: Sobald man an der Front ist, muss man im Grunde dort bleiben, ohne klares Dienstende in Sicht", ist laut des Experten der Hauptgrund für die Fahnenflucht auf ukrainischer Seite.

Auch das Alter spiele eine Rolle. Viele Soldat:innen in den Reihen der Ukraine sind über dreißig oder sogar über vierzig und stoßen durch die anhaltenden Kampfhandlungen an "ihre physischen Grenzen".

"Wir sehen selten Armeen mit so vielen Soldaten in ihren Dreißiger- und frühen Vierzigerjahren wie die derzeitige ukrainische Armee", so Lyall.

Schon vor Putin: Hohes Maß an Deserteuren im russischen Militärs

Die hohe Zahl desertierender Soldaten sei laut des Experten kein neues Problem, sondern hätte die russischen Truppen schon während der Sowjetunion und dem Zarenreich begleitet.

Während der Zaren-Monarchie und des Ersten Weltkrieg wurden "sogenannte Sperreinheiten" eingesetzte, "die Fluchtwege abschnitten und Deserteure jagten." Während des Zweiten Weltkriegs setzte die Sowjetunion auf die gleiche Praktik: "Die Sowjets trieben dies im Zweiten Weltkrieg auf die Spitze: Ihre Sperreinheiten töteten etwa 158.000 eigene Soldaten, um sie an der Flucht zu hindern – mehr Männer, als die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg im Pazifik verloren haben", so Lyall.

Ukraine animiert laut Experten russische Soldaten zum Disertieren

Um die Massen der Deserteure im russischen Militär anzufeuern, sprechen ukrainische Soldat:innen "gezielt die Soldaten aus den ethnischen Minderheiten" an, wie Lyall sagt. Anders als ähnliche Kampagnen im Ersten Weltkrieg, als britische Flugblätter versuchten, arabische Soldaten zu überzeugen, ihren Dienst in der osmanischen Armee aufzugeben, verfolgen die Ukrainer einen maßgeschneiderten Ansatz.

Sie kontaktieren Accounts von russichen Soldaten in den sozialen Netzwerken und schicken ihnen "individualisierte Botschaften aufs Handy. So eine maßgeschneiderte psychologische Kriegsführung hat es in der Geschichte noch nicht gegeben", erläutert der Politologe.

Bei dieser Taktik könnte Europa eine unterstützende Rolle einnehmen. Eine wichtiger Aspekt der Flucht ist für Desateure, ob sie der gegnerischen Seite trauen könnten. "Wenn europäische Länder faire Behandlung garantieren würden, würde das mehr russische Soldaten zum Weglaufen ermutigen", mein Lyall. Dies könnte den Druck auf die russische Armee weiter erhöhen und mehr Soldaten zur Fahernflucht auf seiten Russlands animieren.