Wechsel an der BND-Spitze: Merz macht Martin Jäger zum neuen Präsidenten

Martin Jäger, derzeit Botschafter in Kyjiw, wird neuer Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND). Der Wechsel wurde von Bundeskanzler Friedrich Merz initiiert und soll den Geheimdienst neu ausrichten.

Das Wichtigste in Kürze Martin Jäger wird neuer Präsident des Bundesnachrichtendienstes.

Der BND soll neu ausgerichtet und mit mehr Budget ausgestattet werden.

Jägers Erfahrung in Krisengebieten und sein Netzwerk sollen dem BND zugutekommen.

Martin Jäger, ein erfahrener Krisendiplomat, soll die Leitung des Bundesnachrichtendienstes (BND) übernehmen, wie der "Spiegel" berichtet. Jäger ist momentan als deutscher Botschafter in Kyjiw tätig und wird Bruno Kahl als BND-Präsident ablösen. Diese Personalentscheidung geht auf Bundeskanzler Friedrich Merz zurück, da der BND dem Kanzleramt direkt unterstellt ist und somit die Wahl des Präsidenten Chefsache ist. Offiziell hat die Bundesregierung den Wechsel noch nicht bestätigt, jedoch ist laut dem "Spiegel" die Personalie schon seit einiger Zeit entschieden. Der bisherige BND-Präsident Bruno Kahl wird voraussichtlich als deutscher Botschafter in den Vatikan wechseln.

Der BND bekommt mehr Geld

Mit Jäger soll der BND in den kommenden Jahren neu ausgerichtet werden. Dabei kann der Geheimdienst mit einem höheren Budget rechnen, und die Bundesregierung plant, ihm mehr Flexibilität bei der Spionage im Ausland und der technischen Aufklärung einzuräumen. Diese Neuaufstellung zeichnete sich bereits nach dem Regierungswechsel ab, als Merz Philipp Wolff als Geheimdienstkontrolleur ins Kanzleramt holte. Wolff war zuvor einer der Vizepräsidenten des BND und seine Ernennung ließ vermuten, dass auch die Spitze des BND neu besetzt werden könnte.

Jäger hat umfangreiche Erfahrung in der Arbeit mit Geheimdiensten, sowohl in Berlin als auch in internationalen Krisengebieten. Er war unter anderem Botschafter in Kabul und Bagdad und ist seit Juli 2023 in Kyjiw tätig. Neben seiner diplomatischen Laufbahn war er auch im Finanzministerium und als Staatssekretär im baden-württembergischen Innenministerium sowie im Entwicklungshilferessort tätig. Zudem sammelte er Erfahrungen in der freien Wirtschaft als Chef-Lobbyist bei Daimler.

Bisheriger BND-Präsident Kahl geht nach Rom

Mit Martin Jäger als Präsident und Philipp Wolff als Geheimdienstkoordinator soll die Informationsgewinnung des BND zügig verbessert werden. Wolff gilt als erfahrener Geheimdienstoperateur und hatte zuletzt einen Gefangenenaustausch mit Russland vorbereitet. Der Wechsel an der BND-Spitze ist kein Rauswurf; Bruno Kahl hatte schon vor der Auflösung der Ampelkoalition den Wunsch geäußert, als Botschafter beim Heiligen Stuhl nach Rom zu gehen.