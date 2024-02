Eine Nachricht, die kein Autobauer gerne versendet: Rund 75.000 Modelle verschiedener Baureihen müssen in die Werkstatt - wegen Brandgefahr!

Rückruf im Hause Mercedes-Benz: Aufgrund einer möglicherweise nicht korrekt befestigten 48-Volt-Massestelle im Motorraum, die sich lösen könnte, müssen mehr als 75.000 Fahrzeuge in die Werkstatt.

Trotz Rückruf: Keine Unfälle oder Personenschäden bekannt

"Bei dem Fehler könnte sich der elektrische Übergangswiderstand an dieser Verbindungsstelle erhöhen", heißt es in einer Stellungnahme des Herstellers, das von "Auto Motor Sport" zitiert wurde. "In der Folge könnte aufgrund der hohen elektrischen Ströme, die durch diese Verbindung fließen können, die Temperatur ansteigen." Dies kann dem KBA zufolge zu erhöhter Brandgefahr führen. Bisher sind allerdings keine Unfälle oder Personenschäden bekannt, die auf diesen Fehler zurückzuführen seien.

Von dem Rückruf betroffen sind die folgenden Modellreihen:

Mercedes-Benz E-Klasse (Baureihe 213), Bauzeitraum Juli 2021 bis April 2023

Mercedes-Benz CLS (Baureihe 257), Bauzeitraum Juli 2021 bis April 2023

Mercedes-AMG GT 4-Türer (Baureihe 290), Bauzeitraum Juli 2021 bis April 2023

