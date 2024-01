Unter dem Motto "United By Music" findet 2024 der Eurovision Song Contest in Malmö stattfinden. Doch in einem offenen Brief fordern nun 1.005 schwedische Künstler:innen den Ausschluss Israels.

Das Wichtigste in Kürze Schwedische Aktivist:innen haben in einem öffentlichen Brief die Veranstalter des Eurovision Song Contests wegen der Teilnahme Israels kritisiert.

Sie fordern den Ausschluss Israels aufgrund des Kriegsvorgehens Israels im Gaza-Streifen.

Auch in anderen Ländern gibt es Stimmen gegen eine Teilnahme Israels am Wettbewerb.

In dem schwedischen Boulevardblatt "Aftonbladet" haben schwedische Künstler:innen einen offenen Brief an die Europäische Rundfunkunion (EBU) veröffentlicht. Darin prangern die Kunstschaffenden an, dass die "brutale Kriegsführung im Gazastreifen" von Israel einen Ausschluss des Landes vom Wettbewerb nach sich ziehen müsse. Auch hieß es in dem Brief, dass die EBU und der schwedische öffentlich-rechtliche Sender SVT konsequent Länder ausschließen müsse, "die demokratische Werte und Menschenrechte verletzen."

Künstler:innen fordern Ausschluss Israels

Zu den Unterzeichner:innen gehören unter anderen Musikerin Robyn, Fever Ray und das Indie-Folk-Duo First Aid Kit.

Auch die Integrität der ganzen Veranstaltung zweifelten die Künstler:innen in ihrem Schrieben an: "Wenn Länder, die sich über das humanitäre Recht hinwegsetzen, zur Teilnahme an internationalen Kulturveranstaltungen eingeladen werden, werden Verstöße gegen das Völkerrecht bagatellisiert und das Leid der Opfer unsichtbar gemacht."

Auch in anderen Ländern werden die Forderungen nach einem Ausschluss Israels lauter. Neben dem Brief der schwedischen Künstler:innen hatte auch Künstlergruppen aus Island, Finnland und Norwegen Petitionen gegen eine Teilnahme Israels am Musikwettbewerb eingereicht.

Andere Länder wurden zuvor wegen Verstößen ausgeschlossen

Schon in der Vergangenheit wurde Ländern die Teilnahme am ESC untersagt. In dem offenen Brief weist die Künstler-Gruppe daraufhin, dass zuvor schon Russland wegen seines Angriffs auf die Ukraine 2022 und Belarus 2021 wegen Verstößen gegen die Pressefreiheit vom Wettbewerb ausgeschlossen wurden. Israels militärisches Vorgehen im Gazastreufen ist die Reaktion auf den brutalen Angriff von Hamas-Terroristen auf das Land. dabei wurden etwa 1.200 Menschen getötet und rund 250 Menschen als Geiseln in den von der islamistischen Hamas kontrollieren Gazastreifen entführt.

Den Veranstaltenden des ESC wird von den schwedischen Aktivist:innen Doppelmoral vorgeworfen. "Die EBU begründet ihre Haltung damit, dass der Eurovision Song Contest ein Wettbewerb zwischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und nicht zwischen Staaten ist", heißt es in dem Brief der schwedischen Gruppe.

Die Organisatoren hatten sich laut Medienberichten im Vorfeld des ESC gegen den Ausschluss Israels ausgesprochen und auf den unpolitischen Charakter der Musikveranstaltung verwiesen.

Der diesjährige Wettbewerb wird in der schwedischen Stadt Malmö ausgerichtet. In einem aktuellen Statement des ESC vom 31. Januar gehört Israel zu den offiziellen Teilnehmern. Das Finale des diesjährigen Eurovision Song Contest findet am 11. Mai in Malmö statt.