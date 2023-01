Wegen steigendem Verbrauch: "Wirtschaftsweise" warnt vor Gasknappheit

Panzer-Streit: Polen beantragt in Berlin Leopard-Lieferung an Ukraine

Polen macht im Streit um die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine ernst. Warschau will nun die Genehmigung zum Export der in Deutschland gefertigten Kampfpanzer offiziell bei der Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellen.