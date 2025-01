Trump-Zölle bedrohen 300.000 Arbeitsplätze in Deutschland

Die von Donald Trump angekündigten Zölle könnten laut Expertenberechnungen spürbare Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt haben und zahlreiche exportabhängige Arbeitsplätze gefährden.

Das Wichtigste in Kürze Trumps geplante Zölle zwischen 10 und 20 Prozent könnten laut IMK bis zu 300.000 Arbeitsplätze in Deutschland kosten.

Selbst bei moderaten Zöllen droht ein Verlust von rund 200.000 Arbeitsplätzen.

Etwa 1,2 Millionen deutsche Jobs hängen direkt oder indirekt vom Export in die USA ab, was rund 10 Prozent aller exportabhängigen Stellen ausmacht.

Die von dem designierten US-Präsidenten Donald Trump angekündigten Zölle könnten einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" zufolge bis zu 300.000 Arbeitsplätze in Deutschland gefährden. Die Zeitung beruft sich dabei auf Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). Diese Prognose gilt für den Fall, dass Trump seine Drohung wahrmacht und Zölle zwischen zehn und 20 Prozent einführt, während andere Länder darauf mit Gegenzöllen reagieren.

Ein weiteres Szenario betrachtet eine mildere Umsetzung, bei der Trump Zölle am unteren Ende seiner Ankündigungen verhängt. Laut IMK wäre in diesem Fall mit dem Verlust von rund 200.000 Arbeitsplätzen in Deutschland zu rechnen.

1,2 Millionen Arbeitsplätze sind mit Exporten in die USA verbunden

Wie die Zeitung unter Berufung auf das Prognos-Institut weiter berichtet, sind derzeit etwa 1,2 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland direkt oder indirekt mit Exporten in die USA verbunden. Dies entspricht rund zehn Prozent aller exportabhängigen Jobs im Land.

Trump hatte im Dezember in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC gesagt, er sei ein "großer Verfechter" von Zöllen.

Ich finde, Zölle sind das schönste Wort. Ich finde, sie sind wunderschön. Sie werden uns reich machen. Donald Trump

