Weihnachts-Diebstahl: Tabernakel aus Kirche in Kollnau gestohlen

Im Tabernakel wird im katholischen Christentum die Hostie, also der Leib Christie, aufbewahrt. Aus einer Kirche in Baden-Württemberg wurde dieser zur Weihnachtszeit von Unbekannten gestohlen.

Das Wichtigste in Kürze Die Polizei meldet einen Dienstahl im baden-württembergischen Waldkirch-Kollnau.

Unbekannte haben einen Tabernakel aus der Kirche der Gemeinde St. Josef entwendet.

Die Polizei bittet um Hinweise und Zeugen, die bei den Ermittlungen hilfreich sein können,

Die Polizei meldet einen ungewöhnlichen Dienstahl an den Weihnachtsfeiertagen. Am zweiten Weihnachtstag (26.12.) wurde aus einer Kirche im baden-württembergischen Waldkirch-Kollnau zwischen 10:00 Uhr und 17:30 Uhr ein Tabernakel entwendet.

Wie es in einer Polizeimeldung vom 26. Dezember hieß, gehört die Kirche zur Gemeinde St. Josef in Kollnau, aus deren Altarraum der verschlossene Tabernakel gestohlen wurde.

Die Polizei schreibt weiter, dass das gestohlene Objekt noch am selben Abend in einer Hecke nahe der Kirche aufgefunden werden konnte. Der Tabernakel wies starke Schäden auf. Die Täter konnte jedoch nicht an den Inhalt des Gegenstandes gelangen.

Der Tabernakel trägt in der katholischen Kirche eine besondere Bedeutung. In ihm werden die Abendmahls-Hostien aufbewahrt. In der katholischen Lehre werden diese in das Leib Christie umgewandelt und gelten daher als absolut heilig.

Die Polizei bittet vor dem Hintergrund der aufgenommenen Ermittlungen um Hinweise. Sollten Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirche zum Tatzeitpunkt wahrgenommen haben, können diese sich unter der Telefonnummer 07681/ 4074-0 melden.