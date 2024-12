2024 neigt sich dem Ende. Und auch dieses Jahr wendet sich der Bundespräsident über die Weihnachtsfeiertage mit einer Rede ans Volk. Alle Informationen zur Weihnachtsansprache von Frank-Walter Steinmeier HIER.

Wann hält Steinmeier seine Weihnachtsansprache?

Auch 2024 wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) aus Schloss Bellevue zum Volk sprechen.

Verfolgen Sie kostenlos die Weihnachtsansprache von Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch, 25. Dezember um 19:08 Uhr im Livestream des ZDF auf Joyn!

HIER DIE REDE UM 19:08 UHR SEHEN HIER können Sie die Weihnachtsansprache von Frank-Walter Steinmeier LIVE im ZDF mitverfolgen. KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Außerdem können Sie die Rede des Bundespräsidenten am selben Tag auch um 20:10 Uhr kostenlos im Livestream von Das Erste auf Joyn ansehen.

Weihnachten mit schwerem Herzen

Seine Weihnachtsansprache hatte sich Bundespräsident Steinmeier anders vorgestellt. Sie wird nun vom Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg bestimmt. "Hass und Gewalt dürfen nicht das letzte Wort haben. Lassen wir uns nicht auseinandertreiben. Stehen wir zusammen", sagte Steinmeier in seiner vorab veröffentlichten Weihnachtsansprache.

Vielen Menschen werde das Herz schwer sein an diesem Weihnachtsfest. Viele seien aufgewühlt und verunsichert, hätten vielleicht auch Angst. "All diese Gefühle sind verständlich. Aber sie dürfen uns nicht beherrschen, und sie dürfen uns nicht lähmen", sagte der Bundespräsident.

Warum wird die Weihnachtsansprache gehalten?

Die Weihnachtsansprache durch den Bundespräsidenten soll einen Blick auf die vergangenen zwölf Monate werfen und den Bürger:innen Mut und Zuversicht für das kommende Jahr machen.

Wieso hält der Bundespräsident die Weihnachtsansprache?

Der deutsche Bundespräsident fungiert als "lebendiges Symbol" des Staates. Er steht über den Parteien und wirkt mittels Reden, Ansprachen, Gesprächen sowie Schirmherrschaften und anderer Initiativen als integrierendes und motiviertes Amt.

1949 wurde die Weihnachtsansprache noch vom damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer gehalten. Die traditionelle Neujahrsrede übernahm Theodor Heuss, damaliger Bundespräsident. Erst Bundeskanzler Willy Brandt brach gemeinsam mit Bundespräsident Gustav Heinemann 1970 mit diesem Brauch und sie tauschten die Verantwortlichkeiten der Reden.

Heute spricht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache am 25. Dezember 2024 und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) richtet sein Wort wenige Tage später bei der Neujahrsrede an die Bürger:innen.