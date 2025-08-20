Anzeige
"Nordstjernen"

Unfall in Warnemünde: Norwegisches Kreuzfahrtschiff rammt Ufer

  • Aktualisiert: 20.08.2025
  • 13:36 Uhr
  • dpa
Das Schiff war am Dienstag nach dem Ablegen in Warnemünde havariert. Wegen eines technischen Defekts konnte das Schiff nicht in Vorausfahrt gehen und stieß auf der gegenüberliegenden Uferseite gegen eine Böschung.
In Warnemünde havariert ein norwegisches Kreuzfahrtschiff nach dem Ablegen und fährt beim Auslaufen an das gegenüberliegende Ufer. Schlepper bringen das Schiff in den Rostocker Überseehafen.

Das norwegische Kreuzfahrtschiff "Nordstjernen" ist am Dienstagabend (19. August) am Kreuzfahrtterminal Warnemünde kurz nach dem Ablegen havariert. Nach Angaben des Landeswasserschutzamtes konnte das Schiff wegen eines technischen Defekts nicht in Vorausfahrt gehen und stieß auf der gegenüberliegenden Uferseite gegen eine Böschung.

Die "Nordstjernen" lief anschließend aus eigener Kraft den nächstgelegenen Liegeplatz an. Es wurde ein Weiterfahrtverbot verhängt. In der Nacht auf Mittwoch (20. August) wurde das Schiff von Schleppern in den Rostocker Überseehafen gebracht. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Es gab keine Verletzten oder Umweltschäden.

