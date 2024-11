Weiterer Rücktritt bei der FDP: Bundesgeschäftsführer Reymann dankt ab

Nach dem Rücktritt von FDP-Generalsekretär Djir-Sarai im Zuge des D-Day-Papier-Skandals tritt nun auch der Bundesgeschäftsführer der Partei zurück.

Wie die FDP am Freitag (29. November) mitteilte, wird Carsten Reymann, FDP-Bundesgeschäftsführer, von seinem Amt zurücktreten.

„Ich habe dem Parteivorsitzenden Christian Lindner heute meinen Verzicht auf das Amt des Bundesgeschäftsführers angeboten. Ich tue dies, weil ich eine personelle Neuaufstellung der Partei im Hans-Dietrich-Genscher-Haus ermöglichen möchte", erklärte Reymann in einem Statement.

Die FDP teilte in Berlin mit, nach dem Rücktritt von Generalsekretär Bijan Djir-Sarai wolle auch Reymann damit eine personelle Neuaufstellung der Partei vor der Bundestagswahl ermöglichen." Ich werde mich auch in Zukunft mit ganzen Herzen für die Freiheit und ihre politische Heimat, die FDP, einsetzen.", so der FDP-Politiker weiter.

Mehr in Kürze.

