Wenn er Kanzler werden sollte: Merz will "Deals" mit Donald Trump

Friedrich Merz will Olaf Scholz als Kanzler ablösen. Sollte dies gelingen, hat der CDU-Chef bereits konkrete Vorstellungen, wie er mit dem designierten US-Präsident Donald Trump umgehen will.

Das Wichtigste in Kürze Sollte Friedrich Merz Kanzler werden, wird er es mit Donald Trump zu tun haben.

Der CDU-Chef spricht bereits über Deals mit dem designierten US-Präsidenten.

Merz will Trump dabei auf Augenhöhe begegnen.

CDU-Chef Friedrich Merz will im Falle seiner Kanzlerschaft in der Außenpolitik stärker deutsche Interessen vertreten und dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump auf Augenhöhe begegnen. "Wir müssen von einer schlafenden Mittelmacht wieder zu einer führenden Mittelmacht werden", sagte der Unionskanzlerkandidat dem Magazin "Stern". "Wir haben in Deutschland bisher nie wirklich unsere Interessen gut genug artikuliert und durchgesetzt, und das müssen wir ändern. Die Amerikaner sind da viel offensiver. Es soll ja nicht darauf hinauslaufen, dass nur eine Seite profitiert, sondern dass wir gute Verabredungen für beide Seiten treffen. Trump würde es einen Deal nennen."

Merz: Trump "mit aufrechtem Gang und Klarheit begegnen"

Als Beispiel nannte Merz die Lieferungen von US-Kampfflugzeugen: "Machen wir es einmal konkret: Wir kaufen notgedrungen bei den Amerikanern F-35 Kampfjets, aber dann sollten sie bei uns gewartet werden und wir bekommen dafür auch die nötigen Werke. Das wäre für beide Seiten ein gutes Geschäft. Ich beobachte Trump, spreche mit vielen Leuten, die ihn sehr gut kennen. Die sagen mir: Du musst ihm mit aufrechtem Gang und Klarheit begegnen."

Merz: "Scholz ist jetzt auch international eine lame duck"

Merz warf der Bundesregierung einen falschen Umgang mit der US-Wahl vor, aus der Trump als klarer Sieger hervorging. Die Bundesregierung hätte sich auf seine Wiederwahl einstellen müssen. Stattdessen habe das Auswärtige Amt einseitig Partei für die Demokratin Kamala Harris bezogen. "Trump hat ein gutes Gedächtnis. Die gegenwärtige Bundesregierung wird bei der neuen Administration kein Gehör mehr finden. Scholz ist jetzt auch international eine lame duck", sagte der CDU-Chef.