Christi Himmelfahrt ist nicht nur ein kirchlicher Feiertag. Auch der Vatertag wird in Deutschland gefeiert, an dem viele Männer die Tradition der Bollerwagen-Tour pflegen. Doch das Wetter könnte die Stimmung trüben.

Das Wichtigste in Kürze Der Vatertag verspricht wechselhaftes Wetter mit Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad.

Besonders im Norden bleibt es eher kühl, während es im Westen und Südwesten am wärmsten wird.

Schauer und Schnee in höheren Lagen sind möglich.

Am Donnerstag, (29. Mai 2025) feiern viele Männer in Deutschland Christi Himmelfahrt als ihren Ehrentag. Traditionell ziehen sie mit dem Bollerwagen durch die Landschaft, beladen mit Bier und Snacks. Doch das Wetter bleibt ein unberechenbarer Faktor, der die Freude am Vatertag trüben könnte. Dominik Jung von "wetter.net" berichtet über die Aussichten für diesen besonderen Tag:

Schneefall am Vatertag möglich

Die Hoffnung auf einen sonnigen Sommertag mit Temperaturen über 25 Grad wird wohl enttäuscht. Laut "wetter.net" ist am Donnerstag mit einem Temperaturmaximum zwischen 16 und 22 Grad zu rechnen. Besonders der Norden Deutschlands bleibt eher kühl, während es im Westen und Südwesten am wärmsten wird. Sonne und Wolken wechseln sich ab, und gelegentlich könnten Schauer auftreten.

Ein "Aprilwetter-Vibe" ist also durchaus möglich, und in den höheren Lagen der Alpen könnte sogar Schnee fallen. Dies bedeutet, dass der Bollerwagen möglicherweise eine Regenhaube benötigt. Auch wenn große Regenmengen nicht erwartet werden, bleibt das Wetter unbeständig und könnte die Outdoor-Aktivitäten wie ein gepflegter Biergartenbesuch beeinträchtigen. Ein Lichtblick: Am Freitag wird es deutlich wärmer und heiterer: Vielerorts sind Höchstwerte von 24 oder sogar mehr mit viel Sonne angekündigt.