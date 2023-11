Wetter: Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee südlich von München erwartet

Der Deutsche Wetterdienst warnt: In den nächsten Tagen kommt es zu einem Abfall der Temperaturen. Besonders in Bayern wird ein winterlicher Wetterwechsel erwartet. Auch in den niedrigeren Lagen südlich von München könnten erste Schneeflocken fallen.

Bundesweit ist das Wetter herbstlich, mit viel Regen und Wind. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für diese Woche sogar erste Schneefälle in Bayern. Auf 2.000 Metern Höhe soll es bis zu 20 Zentimeter Neuschnee geben, berichtet die "TZ". Auch in flacheren Regionen erwartet der DWD erste Vorzeichen des Winters. Die Schneefallgrenze fällt auf 1.200 Meter, wodurch in den Alpenregionen südlich von München ebenfalls erste Schneeflocken gesichtet werden können.

Im Video: Nach Rekordtemperaturen im Herbst: Hier könnte es bald schneien

Kühles Ende der Herbstferien

Für die verbleibenden Tage der Herbstferien rechnet der DWD mit einem deutlichen Klimawechsel. Mit kühlen Temperaturen zwischen vier und elf Grad, anhaltenden Regenschauern und kühlem Wind.

Besonders im bayrischen Berchtesgaden und in den Chiemgauer Alpen werden in den nächsten Tagen Schneefälle erwartet. Der DWD rechnet in den Alpenregionen mit bis zu 20 Zentimetern Neuschnee. Vorsicht auf den Straßen, denn durch die sinkenden Temperaturen in der Nacht kann es vereinzelt zu Frost und Glätte in den Morgenstunden kommen.

Auch für den Norden Deutschlands sagt der DWD herbstliches Wetter voraus. Besonders an der Nordsee kann es zu teilweise starken Sturmböen kommen. Auch die Bergregionen Deutschlands müssen in den kommenden Tagen mit kräftigem Wind rechnen. Besonders betroffen sind dabei der Feldberg im Schwarzwald, der Brocken im Harz sowie die Alpenregion in Bayern.