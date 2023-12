Wetterchaos: Schneeschmelze und Regen lassen Flüsse übertreten

Das Wetter schlägt wieder einmal Kapriolen. Erst kalt und Schnee, dann wärmere Temperaturen und Regen. Diese Mischung führt vielerorts zu Hochwasser.

Das Wichtigste in Kürze Die immer milder werdenden Temperaturen sorgen für Tauwetter.

Insbesondere der Süden Deutschlands ist hiervon betroffen.

Bereits am Wochenende sind einige Flüsse daher über die Ufer getreten.

Die milder werdenden Temperaturen bescheren neben Regen auch Tauwetter. Damit steigt in einigen Teilen Deutschlands auch die Gefahr vor Hochwasser.

Insbesondere der Süden der Republik – wie etwa das Allgäu – ist betroffen. So sind bereits in einigen Regionen Bayerns die Flüsse über die Ufer getreten.

Bayern

Insbesondere in Bayern rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zum Wochenbeginn mit Schneeschmelze und Regen. Im Oberallgäu werden bis Mittwochnachmittag (13. Dezember) bis zu 140 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet; in den Alpen bis zu 80 Liter pro Quadratmeter.

So ist etwa in Gessertshausen bei Augsburg die Schmutter über die Ufer getreten, und in Thann bei Ansbach (Mittelfranken) kam das Wasser sehr nah an die Wohnhäuser.

Laut Polizeiangaben mussten im Landkreis Donau-Ries – etwa in Donauwörth – mehrere Straßen wegen Hochwassers gesperrt werden.

Auch zahlreiche Zuflüsse von Regnitz und Rednitz in Ober- und Mittelfranken waren am Sonntag (10. Dezember) von Hochwasser betroffen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf den Hochwassernachrichtendienst (HND) am Sonntag mitteilte.

Auch die fränkische Saale bei Baunach (Landkreis Bamberg) und die Itz im Landkreis Coburg wurden nicht von Hochwasser verschont.

So könnten, so der Meteorologe Patrick Panke, die Pegel im Süden weiter steigen. In Bayern sei daher "vielfach Stufe 2 von 4 gemeldet, an der Großen Vils und der Itz auch Stufe 3".

Auch in Unterfranken sorgten starke Regenfälle für zahlreiche Einsätze. So mussten etwa in Ebern und Untermerzbach am Sonntag (10. Dezember) mehrere Straßen von Steinen freigeräumt werden, die aufgrund des Regens auf die Fahrbahn gespült wurden, so die Polizei.

Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg hat das Tauwetter an einigen Flüssen für steigende Wasserstände gesorgt. So lag der Schwerpunkt vor allem im Süden und Osten des Bundeslandes sowie im schweizerischen Rheingebiet, wie die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HVZ) mitteilte.

Am Sonntagmorgen wurden zudem der Rheinpegel bei Karlsruhe und Hauenstein bei Laufenburg (Kreis Waldshut) überschritten. Für Montag (11. Dezember) werde mit einem Wasserstand bei Maxau mit bis zu 7,50 Meter gerechnet. Ab dieser Höhe werde meist der Flussabschnitt für die Schifffahrt gesperrt, so die dpa. Den Scheitelpunkt soll der Fluss voraussichtlich am Mittwoch (13. Dezember) erreichen.

Allerdings sei es in Baden-Württemberg noch sehr ruhig, ergänzt Panke. So seien die Meldestufen bisher nur am Rhein erreicht worden. Allerdings werde die Schifffahrt am Montag (11. Dezember) im Südwesten vermutlich eingestellt.

Aber auch in Rheinland-Pfalz und Hessen werde mit steigenden Pegelständen gerechnet.

Aussichten

Die Niederschläge seien laut Panke in der Nacht zu Montag (11. Dezember) nicht ganz so ergiebig ausgefallen. Tagsüber solle es eher im Allgäu nochmals anhaltend regnen.

Der DWD ergänzt, dass es in der Nacht zu Dienstag (12. Dezember) im Süden Baden-Württembergs örtlich zu leichtem Regen und örtlichen einzelnen Gewittern kommen kann. Im Norden Baden-Württembergs werde auch mit trockenen Abschnitten gerechnet, so der DWD. Allerdings solle es stark windig bleiben.

Die höchsten Pegelstände im Süden Deutschlands sollen am Mittwoch (13. Dezember) und Donnerstag (14. Dezember) erreicht werden.