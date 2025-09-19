Anzeige
Neue Befugnisse bei Pandemien

WHO darf "pandemische Notlage" ausrufen – Maßnahmen bleiben Ländersache

  • Aktualisiert: 19.09.2025
  • 11:51 Uhr
  • dpa
Die WHO steht für die aktualisierten Gesundheitsvorschriften, die Länder besser auf Pandemien vorbereiten sollen.
Die WHO steht für die aktualisierten Gesundheitsvorschriften, die Länder besser auf Pandemien vorbereiten sollen.© Lian Yi/Xinhua/dpa

Ab sofort gelten neue Pandemie-Regeln: Die WHO kann weltweit die höchste Alarmstufe erklären. Doch über Lockdowns, Impfpflichten oder Grenzschließungen bestimmen weiterhin die nationalen Regierungen.

Anzeige

Inhalt

  • Erreger früh erkennen und bekämpfen
  • Was Deutschland tun muss
  • Nur Empfehlungen, keine Zwangsmaßnahmen der WHO

Für eine bessere Vorbereitung auf eine mögliche neue Pandemie haben die mehr als 190 Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre Vorsorgeregeln aktualisiert. Neu kann die WHO eine "pandemischen Notlage" als höchste Alarmstufe ausrufen, damit Länder Schutzmaßnahmen treffen können. Das steht in den aktualisierten internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV), die am Freitag (19. September) in Kraft getreten sind. Sie sollen helfen, die grenzüberschreitende Ausbreitung von Krankheiten besser zu verhindern und zu bekämpfen.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Während der Corona-Pandemie haben manche Bürgerinnen und Bürger, die Schutzmaßnahmen wie Lockdowns und Impfpflichten ablehnten, die WHO dafür verantwortlich gemacht. Allerdings wurden solche Maßnahmen immer von den nationalen Regierungen verhängt. Die WHO hatte nie die Befugnis, Zwangsmaßnahmen anzuordnen, und hat dies auch in Zukunft nicht.

Die WHO kann eine "pandemische Notlage" unter bestimmten Bedingungen ausrufen: wenn auf der Welt ein Virus auftaucht, das sich wie das Coronavirus Sars-CoV-2 über Landesgrenzen auszubreiten droht, wenn zudem die Kapazität der Gesundheitssysteme bedroht ist, große soziale und wirtschaftliche Folgen drohen und eine international koordinierte Antwort nötig ist.

Erreger früh erkennen und bekämpfen

Neu ist auch, dass jedes Land Kapazitäten schaffen muss, um Krankheitserreger früh zu erkennen, zu überwachen und sofort zu bekämpfen. Damit soll in jedem Land eine nationale Behörde beauftragt werden, und ein WHO-Ausschuss soll Länder bei der Einrichtung unterstützen.

Auch in den News:

Zu den geforderten Kapazitäten gehört auch die Fähigkeit, mit Falschinformationen über Krankheiten oder Schutzmaßnahmen umzugehen. Was Länder genau machen, entscheidet jedes für sich. Länder mit umfangreichem Gesundheitssystem haben die nötigen Kapazitäten in der Regel bereits.

Anzeige
Anzeige

Was Deutschland tun muss

In Deutschland muss die IGV-Aktualisierung im nationalen Recht verankert werden, wie das Gesundheitsministerium erläuterte. Das Kabinett brachte im Sommer einen Gesetzentwurf auf den Weg, der nun in Bundestag und Bundesrat kommt. Ministerin Nina Warken (CDU) sagte, nur mit guter Zusammenarbeit der Staaten werde es möglich sein, globale Krisen zu verhindern oder einzudämmen - etwa mit Laboren und Kliniken in allen Ländern, die mit neuen Infektionen umgehen können. Das Ministerium betont, Deutschlands Souveränität bleibe unberührt.

Zu konkreten Folgen der nationalen Umsetzung heißt es im Entwurf unter anderem, dass bei Flughäfen und Häfen Kosten für Laboruntersuchungen von Proben anfallen könnten, falls es dazu nicht schon Vereinbarungen gibt. 

Nur Empfehlungen, keine Zwangsmaßnahmen der WHO

Die WHO betont, dass der WHO-Generaldirektor in Krisenlagen auch nach den neuen Gesundheitsvorschriften ausschließlich Empfehlungen für Maßnahmen abgeben kann. Er kann keine Lockdowns, Impfpflichten oder Grenzschließungen anordnen. Länder können die WHO-Empfehlungen umsetzen oder auch nicht.

Parallel haben die mehr als 190 WHO-Mitglieder einen Pandemie-Vertrag ausgehandelt, der auch bessere Pandemie-Vorbereitungen vorsieht. Unter anderem soll damit im Krisenfall auch die faire Verteilung von Hilfsmitteln und Impfstoffen weltweit garantiert werden.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Kimmels US-Talkshow wegen Kirk-Äußerungen vorerst abgesetzt
News

"No Political Enemies Act": US-Demokraten wollen Meinungsfreiheit per Gesetz schützen

  • 19.09.2025
  • 20:22 Uhr
Apotheken warnen vor neuen Lieferproblemen im Winter – Behörden sehen die Versorgung jedoch insgesamt stabil.
News

Lieferengpässe bei Medikamenten – so vorbereitet geht Deutschland in den Winter

  • 19.09.2025
  • 12:15 Uhr
Kimmels US-Talkshow abgesetzt
News

Trump setzt nach Kimmel-Aus TV-Sender weiter unter Druck

  • 19.09.2025
  • 11:48 Uhr
16. September 2025, Berlin: Janine Wissler (Die Linke) spricht in der 23. Plenarsitzung der 21. Legislaturperiode im Deutschen Bundestag.
News

Linken-Politikerin bei Lanz über Migrationsfrage: "Hysterische Debatte"

  • 19.09.2025
  • 11:40 Uhr
Trump Britain
News

Trump setzt Putin-Wende fort: Kremlchef tötet "viele Menschen"

  • 19.09.2025
  • 11:31 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250919-99-79073
News

"Hydraulikproblem": Hubschrauber-Panne zwingt Trump zum Umstieg

  • 19.09.2025
  • 11:05 Uhr
Dem "Spiegel" zufolge lässt die Bahn offenbar Züge ausfallen, um die Pünktlichkeitsstatistik zu schönen.
News

Bahn soll absichtlich Züge ausfallen lassen - für die Statistik

  • 19.09.2025
  • 11:00 Uhr
France Daily Life
News

LIVE: Legendäre Notre-Dame-Türme werden wiedereröffnet

  • 19.09.2025
  • 10:50 Uhr
Mario Voigt und Markus Söder
News

Wer schafft mehr Bratwürste? Söder und Voigt witzeln über Wettbewerb

  • 19.09.2025
  • 10:16 Uhr
Weltkriegsbombe in der Spree in Berlin-Mitte gefunden
News

Bombenfunde in Berlin: Entwarnung für Fischerinsel - Evakuierung in Spandau

  • 19.09.2025
  • 09:14 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 19. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 19:45

  • 25:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 18:00

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 15:45

  • 11:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 08:25

  • 05:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 19:45

  • 26:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 18:00

  • 11:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 15:45

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 19:45

  • 23:22 Min
  • Ab 12