Doch keine Annäherung mehr?

Trump setzt Putin-Wende fort: Kremlchef tötet "viele Menschen" in der Ukraine

  • Veröffentlicht: 19.09.2025
  • 11:31 Uhr
  • dpa
Nach gescheiterten Annäherungsversuchen an den russischen Präsidenten äußert sich Trump (Bild) immer skeptischer über Putin.
Nach gescheiterten Annäherungsversuchen an den russischen Präsidenten äußert sich Trump (Bild) immer skeptischer über Putin.

Bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien kritisiert Donald Trump Russlands Präsident. Wladimir Putin habe ihn bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg im Stich gelassen, sagt der US-Präsident.

US-Präsident Donald Trump hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeworfen, "viele Menschen zu töten". Putin habe ihn bei den Bemühungen um einen Frieden im Ukraine-Krieg im Stich gelassen, sagte Trump bei einer Konferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer während seines Staatsbesuchs in Großbritannien.

Russlands Soldaten würden in einem höheren Tempo getötet als die der Ukraine, sagte Trump. Putin töte diese Soldaten. Trump wiederholte seine Einschätzung, dass Russland die Ukraine 2022 nicht angegriffen hätte, wäre er schon US-Präsident gewesen.

Trump hatte im Wahlkampf versprochen, den Krieg in der Ukraine binnen 24 Stunden zu beenden. In den vergangenen Monaten waren mehrere Versuche gescheitert, Russland an den Verhandlungstisch zu bringen - unter anderem von Trump, der sich mit Putin in Alaska getroffen hatte.

