Wieder kein Glücklicher: 120 Millionen Euro weiter im Eurojackpot

Erneut wurde der Eurojackpot nicht geknackt. Bei der nächsten Ziehung am Dienstag werden 120 Millionen Euro weiter auf einen Lotto-Gewinner warten.

Anzeige

Und wieder nix: Der Eurojackpot ist zum 16. Mal in Folge nicht geknackt worden. Bei der nächsten Ziehung am Dienstag geht es erneut um 120 Millionen Euro, wie Westlotto nach der Ziehung mitteilte. Kein Spieler und keine Tippgemeinschaft setzte auf die in Helsinki gezogenen Gewinnzahlen 10, 19, 24, 25, 40 und die beiden Eurozahlen 5 und 9.

Sollte ein Deutscher bei der nächsten Ziehung am Dienstag auf die richtigen Zahlen tippen, wäre der deutsche Gewinnrekord eingestellt. Die zweite Gewinnklasse, die mit 25 Millionen Euro besetzt war, wurde dagegen mehrfach geknackt: Neun Spielscheine hatten die fünf Gewinnzahlen richtig, zudem eine der zwei Eurozahlen. Der Gewinn wird hier zu gleichen Teilen aufgeteilt.

Im Video: Lotto-Wunder in den USA: Krebskranker Familienvater knackt Milliarden-Jackpot

Bislang gab es in der Geschichte der Lotterie Eurojackpot nur zwei deutsche Lottospieler, die sich die 120 Millionen gesichert haben. Im November 2022 kam ein Gewinner aus Berlin, im Juni 2023 aus Schleswig-Holstein. Auch dieses Jahr wurden die 120 Millionen schon verteilt. Im Januar hatte ein Norweger die Höchstsumme im Eurojackpot geknackt. Zuletzt gingen die gesamten 120 Millionen Euro im Juni nach Dänemark. Zuvor gab es im April eine Jackpotteilung: Damals gingen je 60 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen und Slowenien.

Anzeige

Anzeige

Der Eurojackpot mit 19 Teilnehmerländern in Europa ist bei 120 Millionen Euro gedeckelt. Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der ersten Gewinnklasse liegt bei 1 zu 140 Millionen.