Wien: Konzerte von Taylor Swift wegen Terror-Gefahr abgesagt

Nach der Festnahme von zwei Terrorverdächtigen sind drei Konzerte des US-Popstars Taylor Swift diese Woche in Wien abgesagt worden. Die Entscheidung gab der Konzertveranstalter Barracuda Music unter anderem auf seinem Instagram-Kanal bekannt.

Aus Angst vor Terroranschlägen haben die Veranstalter die drei unmittelbar bevorstehenden Konzerte des US-Popstars Taylor Swift in Wien abgesagt.

"Aufgrund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit aller abzusagen", teilte der Veranstalter, Barracuda Music, auf Instagram mit. Die Konzerte sollten am Donnerstag, Freitag und Samstag (8., 9. und 10. August) in Wien stattfinden.

Nach Angaben des österreichischen Innenministeriums soll offenbar ein mutmaßlich islamistischer Anschlag auf das Taylor Swift-Konzert in Wien geplant worden sein. Zwei Verdächtige wurden verhaftet.

In Österreich sind zwei Personen unter Terrorverdacht festgenommen worden. Sie hätten unter anderem Anschläge bei den bevorstehenden Konzerten von Taylor Swift in Wien geplant, sagte Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im österreichischen Innenministerium. Die Konzerte finden am Donnerstag und Freitag statt.

Bei einem 19-jährigen Österreicher seien chemische Substanzen sichergestellt worden. Die Polizei hatte aus Sorge vor Sprengstoff vorsichtshalber Häuser und den Teil eines Seniorenheims geräumt.

Treueschwur auf IS

Der junge Mann habe sich im Internet radikalisiert und vor wenigen Wochen einen Treueschwur auf die Spitze der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) abgelegt, sagte Ruf.

Er wurde nach Polizeiangaben am Morgen in Ternitz 75 Kilometer südwestlich von Wien festgenommen. Eine zweite Person sei am Nachmittag in Wien festgenommen worden. Dazu machte die Polizei keine weiteren Angaben.

Bei den Taylor-Swift-Konzerten würden nun verstärkte Kontrollen durchgeführt, kündigte der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl an.

