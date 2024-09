Nach Galgenhumor klingt der Satz "Wir schaffen das" aus dem Mund von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Den Spruch, den Ex-Kanzlerin Angela Merkel einst in der Flüchtlingskrise prägte, zitierte jetzt der SPD-Politiker, um Optimismus für den Fortbestand der Ampel-Koalition zu verbreiten.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat auf die Krise der Regierungsparteien mit Galgenhumor reagiert.

In einem TV-Talk zitierte er Angela Merkels Satz "Wir schaffen das", um das Weiterbestehen der Ampel-Koalition zu beschwören.

Erneut stellte sich Lauterbach in der Sendung hinter Olaf Scholz, "den besten Kanzler, den wir je hatten".

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Arbeit der Bundesregierung in der ARD-Talkrunde von Caren Miosga ausgerechnet mit dem Satz von Angela Merkel "Wir schaffen das" verteidigt - trotz der aktuell schlechten Zustimmungswerte für seine Partei SPD. Diesen hatte die langjährige CDU-Kanzlerin 2015 in der Flüchtlingskrise geprägt.

Lauterbach zitierte den wegen der anhaltenden Probleme mit der Migration in Deutschland nicht unumstrittenen Ausspruch in der Sendung (29. September) mit dem Titel "Neustart bei den Grünen – Finale für die Ampel?", um Zuversicht für das Fortbestehen der Regierungskoalition zu verbreiten. Ebenso wie Gesprächsgast Omid Nouripour, der nach den Wahlniederlagen der Grünen bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg mit Co-Parteichefin Ricarda Lang als Bundesvorsitzender zurückgetreten war.

Anzeige

Anzeige

Lauterbach verteidigt Kanzler Scholz

Während Nouripour in der Sendung erklärte, er würde sich freuen, wenn Robert Habeck bei der Bundestagswahl als Kanzlerkandidat der Grünen antrete, stellte sich Lauterbach erneut hinter seine Aussage über Olaf Scholz als "besten Bundeskanzler, den wir je gehabt haben".

Nach Zeiten des Stillstands in den Bereichen Bundeswehr, Energiewende, Digitalisierung, Pflege und Migration gehe Scholz nun "an all diese Punkte konsequent heran" und sei dabei "immer tief im Stoff", so Lauterbach.

Im Video: "Bester Kanzler jemals" - Lauterbach emotional über Scholz

So bekommt die Ampel "Luft unter die Flügel"

Auf die Kritik der Journalistin Kerstin Münstermann in der Talkrunde, Lauterbach stelle sich in der aktuellen Krise schützend vor seinen "ersten Mann", aber sei in der SPD damit weit und breit so ziemlich der einzige mittlerweile, entgegnete Lauterbach: Diese Einschätzung sei "absolut abwegig", die Partei stehe "geschlossen hinter Olaf Scholz".

Lauterbach legte sich in der Sendung auf die "vier großen Entscheidungen für den Herbst" fest, die die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen zu treffen habe und bei denen es keinen "Budenzauber" geben dürfe, und verbreitete auch dafür Optimismus. "Ich glaube, wir werden uns einigen bei Haushalt, Migration, Rente und Gesundheit. Und dann bekommen wir auch wieder Luft unter die Flügel."