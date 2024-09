Wladimir Jr. und Iwan: So leben Putins minderjährige Söhne

Russlands Präsident Wladimir Putin hat zwei erwachsene Töchter und zwei kleine Söhne, die er völlig von der Außenwelt abschirmt. Ein Bericht enthüllt jetzt Details über Wladimir Jr. und Iwan.

Das Wichtigste in Kürze Der russische Präsident Wladimir Putin ist auch Vater zweier minderjähriger Söhne, die einem Bericht zufolge völlig isoliert aufwachsen.

Sie sollen aus der Beziehung des Kremls-Chefs mit Alina Kabajewa stammen, mit der Putin seit vielen Jahren liiert ist.

Die beiden Jungen werden privat unterrichtet und leben abgeschirmt auf verschiedenen prunkvollen Anwesen der Eltern.

Die exil-russische Rechercheplattform "Dossier Center" des Oppositionellen Michail Chodorkowski hat erstmals detailliert das Leben von zwei Söhnen Wladimir Putins beschrieben, die von der Öffentlichkeit ferngehalten aufwachsen. Die beiden Jungen stammen dem Bericht zufolge aus der Beziehung mit Putins Geliebter, der einstigen Olympiasiegerin im Turnen, Alina Kabajewa, mit der Russlands Präsident mindestens seit dem Jahr 2008 zusammen sein soll.

Ein einsames Leben im Luxus

Es handelt sich bei den beiden Kindern um den fünfjährigen Wladimir Putin Jr., der in Moskau geboren wurde, und den neunjährigen Iwan Putin, der in der Schweiz auf die Welt kam. Bilder der beiden Putin-Söhne veröffentlicht das "Dossier Center" nicht, um die Persönlichkeitsrechte der Kinder zu wahren.

Dem Bericht zufolge wachsen die beiden Putin-Sprösslinge völlig isoliert auf. Sie gehen in keine öffentliche Schule, sondern werden in den wechselnden Anwesen seiner Eltern von Privatlehrer:innen unterrichtet.

Abgeschirmt von der Öffentlichkeit

Wie es in der "Bild"-Zeitung heißt, leben die Jungen seit ihrer Geburt mit Tarnidentitäten, die üblicherweise nur Spione und Personen erhalten, die unter staatlichem Schutz stehen. Sie bewegen sich demnach nicht in der Öffentlichkeit und werden ausschließlich mit Privatflugzeugen, Putins gepanzertem Zug oder Jachten befördert.

Dem Bericht zufolge sieht Papa Putin seine kleinen Söhne zwar nur selten. Aber dann gebe der 71-Jährige nicht den strengen Vater, sondern das lustige Elternteil, mit dem man Spaß haben könne.

Auch ihre 41-jährige Mutter sehen Wladimir Junior und Iwan Putin nur selten, so das "Dosser Center". Die Jungen seien ständig von Dutzenden Personen umgeben, die sich um sie scharen: Kindermädchen, Fahrer:innen, Leibwächter, Lehrkräfte, Köch:innen und Kellner:innen.

Wo die Putin-Familie residiert

Die meiste Zeit des Jahres verbringen Iwan und Wladimir Jr. dem Bericht nach in Putins Residenz in Waldai, etwa 360 Kilometer nordwestlich von Moskau.

Der Alltag der beiden sieht demnach folgendermaßen aus: Zwischen 8 und 9 Uhr werden die beiden Putin-Söhne täglich zu ihren Lehrer:innen gebracht. Nach dem Frühstück werden sie 30 bis 45 Minuten lang unterrichtet, dann dürfen sie spielen. Nach dem Mittagessen halten sie ein Schläfchen, danach stehen eine weitere Lektion Unterricht und Sport auf dem Stundenplan. Um 20 Uhr holen Fahrer:innen die Kinder wieder ab, die zu Hause - im Haupthaus auf dem weitläufigen Anwesen - dann meist sofort schlafen gehen.

Spielen mit Gleichaltrigen? Nur nach Quarantäne

Mit anderen Kindern spielen sei für die Diktatoren-Söhne so gut wie ausgeschlossen, heißt es weiter. Gleichaltrige kämen nur äußerst selten zu Besuch, die - wie die Angestellten - vor jedem Kontakt zwei Wochen in Quarantäne verbringen müssten.

In den Urlaub fährt Putin mit seiner Geliebten und den beiden gemeinsamen Kindern dem Bericht zufolge auch, und zwar im Februar und März nach Sotschi zum Skifahren. In dieser Zeit soll die Familie in einer ebenfalls geheimgehaltenen Quartier nahe Krasnaja Poljana bewohnen. Auch den Herbst verbringen die drei Putins mit Alina Kabajewa demnach oftmals in Sotschi, während sie im Juli und August Ausflüge auf ihren Jachten unternehmen.