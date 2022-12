WM 2022 in Katar: Die Klub-Teams mit den meisten Toren

Lionel Messi und Kylian Mbappé sind die derzeit erfolgreichsten Torschützen dieser WM in Katar. Beide spielen auf Klub-Ebene für Paris. Die Spieler des FC Bayern München waren hingegen weniger erfolgreich.

Das Wichtigste in Kürze Die Spieler welches Klubs haben eigentlich die meisten Treffer bei der WM in Katar erzielt?

Der französische Hauptstadtklub liegt mit weitem Abstand vorne – vor allem wegen Messi und Mbappé.

Die Bayern-Spieler hatten keine gute Ausbeute bei der WM.

Am Sonntag (18. Dezember) findet das Finale der WM 2022 in Katar statt. Lionel Messi und Kylian Mbappé stehen sich mit Argentinien und Frankreich gegenüber. Es geht um den WM-Titel. Für die beiden Stürmer persönlich geht es auch um die Torjägerkrone. Die beiden Topstars haben bislang jeder fünf Treffer erzielt. Beide spielen für den französischen Verein PSG. Die Spieler welches Klubs haben eigentlich die meisten Treffer bei der WM in Katar erzielt?

An Paris kommt niemand ran

Mit den zusammengerechnet zehn Toren von Messi und Mbappé haben die Akteure von PSG insgesamt 13 Tore bei dieser WM erzielt. Damit liegt der französische Hauptstadtklub in diesem Ranking an Position Nummer Eins. Neben den beiden trafen nämlich Brasiliens Neymar zweimal und Carlos Soler für Spanien einmal.

Die ersten Verfolger: Manchester City und der FC Barcelona – mit jeweils acht Treffern der Spieler in der laufenden WM. Für Barça trug sich unter anderem der Pole Robert Lewandowski mit zwei Treffern ein. Bei Manchester City steuerte der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan ein Tor bei. Der beste Torschütze für ManCity ist der Argentinier Julian Alvarez mit vier Treffern. Er kann – ebenso wie sein Nationalmannschaftskapitän Messi und auch der Franzose Mbappé – am Sonntag nachlegen.

Der deutsche Rekordmeister nicht in den Top Ten

Ein weiterer Franzose sorgt dafür, dass der Champion der Serie A, AC Mailand, mit bislang sieben Turniertreffern auf dem vierten Platz dieses Rankings zu finden ist. Olivier Giroud hat nämlich vier der sieben Tore erzielt. Sieben Tore seiner Akteure bei der WM kann auch Manchester United vorweisen. Der englische Rekordmeister liegt damit ebenso wie der FC Chelsea (6), Tottenham Hotspur (6), Atletico Madrid (5), Ajax Amsterdam, Benfica Lissabon und Fenerbahce Istanbul (je 4) in den Top Ten.

Und wo liegt der beste Bundesligist in diesem Ranking? Der FC Bayern rangiert auf Position zwölf – mit drei Treffern von Choupo-Moting für Kamerun, Davies für Kanada und Gnabry für das Team von Hansi Flick.