Deutschland einig Vaterland? Wenn es um die Gehaltsstruktur geht, sicher nicht. Trotz identischer Jobs kommt es darauf an, in welchem Bundesland man letztendlich arbeitet. Was am Ende auf dem Konto landet, kann je nach Region ganz schön unterschiedlich sein.

Das Wichtigste in Kürze Trotz gleichem Job - Gehälter unterscheiden sich in Deutschland.

Hessen ist das Bundesland mit dem höchsten Jahres-Durchschnittsgehalt.

Frauen in Sachen Gehalt nach wie vor deutlich im Nachteil.

Hört sich nicht schlecht an: Im Schnitt verdient man in Deutschland 48.538 Euro pro Jahr, wie "t-online" die Arbeitgeber-Bewertungsplattform "kununu" zitiert. Sollte eigentlich gut reichen, meint man. Nur: Wenn man für ein und denselben Job in Hessen durchschnittlich bis zu 3.500 Euro mehr verdienen kann, fühlt man sich gleich ungerecht bezahlt. Und wie müssen sich erst die Bewohner Mecklenburg-Vorpommerns fühlen, bei denen das Durchschnittsgehalt bei lediglich 38.186 Euro liegt?

Insgesamt sind die neuen Bundesländer ganz vorne mit dabei, wenn es um die niedrigsten Durchschnittsgehälter in Deutschland geht. Übrigens: Auf Städteebene ist München Spitzenreiter. Nicht nur in Sachen Gehalt, sondern auch wenn es um die Zufriedenheit mit dem Verdienst geht. 64,1 Prozent der Umfrageteilnehmer:innen hat am eigenen Gehalt wenig bis nichts auszusetzen - wobei ein Mehr immer und überall willkommen ist.

Im Video: Nach Urteil des Bundesgerichtshofs - VW überprüft Gehälter von Betriebsräten

Durchschnittsgehälter nach Bundesland

Hessen Ø 53.295 Euro*

Hamburg Ø 51.355 Euro

Baden-Württemberg Ø 50.966 Euro

Bayern Ø 50.393 Euro

Berlin Ø 48.729 Euro

Nordrhein-Westfalen Ø 47.903 Euro

Bremen Ø 45.812 Euro

Rheinland-Pfalz Ø 45.713 Euro

Niedersachsen Ø 44.853 Euro

Brandenburg Ø 44.241 Euro

Schleswig-Holstein Ø 43.952 Euro

Saarland Ø 43.912 Euro

Thüringen Ø 39.972 Euro

Sachsen Ø 39.925 Euro

Sachsen-Anhalt Ø 39.441 Euro

Mecklenburg-Vorpommern Ø 38.186 Euro

Was das Gehalt beeinflussen kann

Je nach Branche und je nach Ausbildungsgrad können die Gehälter im Schnitt deutlich voneinander abweichen. Wer bereit ist, Personalverantwortung zu übernehmen, kann durchschnittlich beachtliche 14.392 Euro mehr im Jahr verdienen. In Branchen wie Wirtschaftsprüfung oder Steuerberatung sind mit Personalverantwortung sogar bis zu 73 Prozent mehr Gehalt im Schnitt möglich. Aber nicht nur Personalverantwortung, sondern auch Berufserfahrung und vor allem die Branche selbst haben deutlichen Einfluss auf den Verdienst.

Das Gehalt kann auch negativ beeinflusst werden. So ist zum Beispiel nach wie vor ein Nachteil, wenn man in Deutschland Frau ist - bekannt auch als Gender Pay Gap. Im Gesamtdurchschnitt verdient das weibliche Geschlecht gut 5.000 Euro weniger. Männer hingegen liegen 3.000 Euro darüber. Zusätzlich bekleiden nur 28,4 Prozent der Frauen eine Position als Führungskraft.

Diese Branchen lohnen sich

Versicherung Ø 59.629 Euro*

Banken Ø 59.053 Euro

Beratung/Consulting Ø 57.621 Euro

IT Ø 57.475 Euro

Energie Ø 56.416 Euro

Medizin/Pharma Ø 54.194 Euro

Automobil Ø 54.050 Euro

Forschung/Entwicklung Ø 53.767 Euro

Maschinenbau Ø 53.276 Euro

Medizintechnik Ø 52.865 Euro

Finanz Ø 52.373 Euro

Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung Ø 52.335 Euro

Industrie Ø 51.689 Euro

Chemie Ø 51.415 Euro

Internet Ø 51.268 Euro

*durchschnittliches Bruttojahresgehalt