Wo ist Keeanna Jolene E.? Polizei sucht Vermisste aus Witzenhausen

Seit Dienstag fehlt jede Spur von Keeanna Jolene E. Jetzt bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe: Wer hat die 29-jährige Vermisste aus Witzenhausen zuletzt gesehen?

Das Wichtigste in Kürze Die Polizei Witzenhausen sucht eine 29-jährige Vermisste.

Sie wollte eigenen Angaben zufolge nach Kassel fahren, kam aber nicht dort an.

Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.

Wer hat Keeanna Jolene E. gesehen? Seit Dienstag (4. März) fehlt jede Spur von der 29-Jährigen aus Witzenhausen in Hessen. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung in einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise.

Diese nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Keeanna Jolene sei am Mittwochmorgen (4. März) als vermisst gemeldet worden. Am Vortag habe sie nach eigenen Angaben einen Bekannten in Kassel besuchen wollen, sei aber nicht dort angekommen. "Seit Dienstagabend 18.00 Uhr ist die Vermisste nun unbekannten Aufenthalts", schreibt die Polizei.

Bisherige Suchmaßnahmen seien erfolglos geblieben. Auch über ihr Mobiltelefon konnte die Polizei die Vermisste der Fahndungsmeldung zufolge nicht erreichen.

Ist sie mit einem Hyundai unterwegs?

Die Polizeistation Witzenhausen hält es für möglich, dass die Vermisste "mit einem graublauen Pkw Hyundai i30 mit dem amtlichen Kennzeichen WIZ-WP 86" unterwegs sein könne.

Zudem bestehe das Risiko, dass sich Keeanna Jolene "in einer hilflosen oder gefährdenden Lage" befinde, da sie auf Medikamente angewiesen sei.

Beschreibung von Keeanna Jolene

Die 29-Jährige ist laut Polizei etwa 1,65 Meter groß und wiegt etwa 70 Kilogramm. Sie habe schwarze, gekrauste Haare und trage unter anderem ein Nasenpiercing.

