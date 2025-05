"You'll Never Walk Alone": Jürgen Klopp von Liverpool-Anschlag "schockiert"

Am Montag fuhr in Liverpool ein Auto in eine Menschenmenge. Der ehemalige Coach des FC Liverpool, Jürgen Klopp, zeigt sich von den Szenen rund um die Meisterfeier tief getroffen.

Anzeige

Der frühere Liverpooler Meistertrainer Jürgen Klopp ist nach der Fahrt eines Autos in eine Menschenmenge "schockiert und am Boden zerstört". Er und seine Familie seien in Gedanken bei allen Verletzten und Betroffenen, schrieb Klopp bei Instagram. Dazu stellte er den Titel der Hymne seines früheren Clubs: "You'll Never Walk Alone" - in etwa: Du wirst niemals alleine gehen.

Klopp, der die Reds von 2015 bis 2024 trainiert und vor fünf Jahren zum Titel geführt hatte, hatte am Montag (26. Mai) an den Feierlichkeiten der Meisterschaft 2025 teilgenommen. Vor dem Zwischenfall hatte er Fotos davon bei Instagram geteilt. Tausende Fans waren auf den Straßen.

Am Montagabend (26. Mai) war ein Fahrzeug in die Menschenmenge gefahren. Neben 27 Menschen, die ins Krankenhaus kamen, wurden 20 weitere Menschen mit leichteren Verletzungen noch vor Ort behandelt.

Anzeige