Zahl der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien steigt auf 21.000

Das Wichtigste in Kürze Am frühen Montagmorgen wurden Syrien und die Türkei von Erdbeben erschüttert.

Die Zahl der Todesopfer sei inzwischen auf mehr als 21.000 gestiegen, fast 80.000 Menschen wurden verletzt.

Deutschland und viele weitere Staaten, darunter auch Russland, sagten Hilfe zu, Rettungsteams machten sich bereits auf den Weg.

Drei Tage nach der Katastrophe warten noch immer Tausende auf Hilfe, die Hoffnung, noch Überlebende zu bergen, schwindet von Stunde zu Stunde.

Bei den katastrophalen Erdbeben in der Türkei und Syrien sind mehr als 21.000 Menschen ums Leben gekommen. Inzwischen ist auch die internationale Hilfe angelaufen, derweil schwindet die Hoffnung, Verschüttete noch lebend zu bergen.

Die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Erdbeben im syrisch-türkischen Grenzgebiet steigt unaufhörlich. Unter den Trümmern der vielen Tausend eingestürzten Gebäude sind wohl noch Zehntausende Opfer zu befürchten. Allein in der Türkei seien mehr als 17.600 Menschen ums Leben gekommen, teilte Vizepräsident Fuat Oktay am frühen Freitagmorgen (10. Februar) in der vom Beben getroffenen Provinz Gaziantep mit. Mehr als 73.000 Menschen seien verletzt worden.

In Syrien starben laut den Behörden sowie der Rettungsorganisation Weißhelme etwa 3.300 Menschen, mehr als 4.600 wurden verletzt. Insgesamt liegt die Opferzahl bei mehr als 21.000. Zudem seien durch das schwere Erdbeben mindestens 6.400 Gebäude eingestürzt. Nach Schätzungen des Pacific Disaster Centers, einer US-Organisation für Katastrophenhilfe, sind von den Erdbeben in der Türkei und Syrien insgesamt rund 23 Millionen Menschen betroffen. "Es gibt hier keine Familie, die nicht betroffen ist", sagte ein Mann, der im türkischen Kahramanmaras dabei half, Gräber auszuheben.

Im Video: Zwischen Hoffen und Bangen – Helfer im Erdbebengebiet kämpfen um jedes Leben

Hilfe ist angelaufen

Die Rettungskräfte vor Ort kämpfen gegen die Zeit. Die Chancen, noch Lebende unter den Trümmern zu finden, sinken mit jeder Stunde, die seit den Erdbeben verstreicht. Nach Regierungsangaben sind in der Türkei mehr als 100.000 Helfer im Einsatz, die von Suchhunden unterstützt werden.

Der Sender TRT World berichtet, in der Türkei konnten bislang etwa 8.000 Menschen aus den Trümmern gerettet werden. Eine Reporterin schilderte den verzweifelten Kampf gegen die Zeit: "Die Retter weigern sich aufzugeben." Doch die Momente der Freude über eine Rettung würden immer seltener. Mehr als drei Tage nach der Katastrophe und mit dem Richtwert von 72 Stunden, die ein Mensch eigentlich höchstens ohne Wasser auskommen kann, geht die Hoffnung, weitere Überlebende zu bergen, verloren.

Doch immer wieder passieren auch "unglaubliche Überlebensgeschichten", wir türkische Medien berichten. Nach 89 Stunden wurde in der Provinz Kahramanmaras laut der Nachrichtenagentur Anadolu die fünfjährige Mina lebend aus dem Schutt geborgen. In der Provinz Hatay schaffte es die zweijährige Fatima nach 88 Stunden mithilfe ihrer Retter ins Freie. In Gaziantep fanden Helfer den 17-jährigen Adnan sogar nach 94 Stunden lebend.

Während in der Türkei Hilfe großflächig angelaufen ist, warten viele Betroffene in Syrien auf Rettungsteams. Außenministerin Baerbock sagte, derzeit gebe es nur einen offenen Grenzübergang, der bei dem Erdbeben aber beschädigt worden sei. "Deswegen ist die Öffnung der Grenzübergänge so zentral." Alle internationalen Akteure - Russland eingeschlossen - sollten "ihren Einfluss auf das syrische Regime nutzen, dass die humanitäre Hilfe für die Opfer dort auch ankommen kann."

Es dürften keine zusätzlichen Hürden aufgebaut werden. Am Donnerstag erklärte Baerbock im Gespräch mit dem Radiosender WDR 5, das Problem sei, dass das "Regime" in der Vergangenheit keine humanitäre Hilfe ins Land gelassen habe. "Und wir versuchen in den letzten Tagen bei dieser Katastrophe alles, damit weitere Grenzübergänge geöffnet werden."

Sechs Lastwagen mit Hilfsgütern der Vereinten Nationen sollen voraussichtlich am Donnerstag eintreffen und den einzigen noch offenen Grenzübergang Bab al-Hawa nutzen, heißt es aus UN-Kreisen.

Ebenfalls am Donnerstag will die Bundeswehr rund 50 Tonnen Hilfsgüter in die Region fliegen. Am Morgen startete ein erstes Flugzeug vom niedersächsischen Wunstorf.

Erdbeben überraschte die Menschen am frühen Morgen

Ein Erdbeben der Stärke 7,7 bis 7,8 hatte am frühen Montagmorgen das Gebiet an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien erschüttert. Am Montagmittag ereignete sich in der Südosttürkei ein weiteres Beben der Stärke 7,5, das Epizentrum habe in der Provinz Kahramanmaras gelegen, meldete die Erdbebenwarte Kandilli in Istanbul. Tausende Gebäude stürzten ein. Im Katastrophengebiet herrschten Temperaturen um den Gefrierpunkt. Der türkische Wetterdienst sagte teils Schneefall und Regen voraus.

Im Video: Geowissenschaftler erklärt, wie es zum Erdbeben kam Clip Warum in dieser Region immer wieder Erdbeben auftreten Das schwere Erdbeben in der Türkei heute ist nicht das erste dieser Art. Immer wieder wird die Region von schweren Erd-Stößen heimgesucht. 01:34 Min

Viele können nicht in ihre Häuser zurück, weil diese eingestürzt sind oder eine Rückkehr wegen der Nachbeben zu gefährlich wäre. "Dieses Erdbeben hat 13,5 Millionen unserer Bürger direkt betroffen", sagte der türkische Städteminister Murat Kurum kurz nach der Katastrophe. Manche Straßen und Wege seien nicht zugänglich, man arbeite daran, sie passierbar zu machen. "Der Schmerz ist unbeschreiblich", sagte der Minister.

Die Rettungsorganisation Weißhelme sprach bereits früh von Dutzenden Toten. "Die Lage ist sehr tragisch", so ein Mitglied der Gruppe. "Wir reagieren mit allem, was wir können, um diejenigen zu retten, die unter den Trümmer liegen", erklärte der Leiter der Gruppe, Raed Al Saleh.

Nach einer ersten Einschätzung der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) sind voraussichtlich 150.000 Menschen in der Türkei obdachlos geworden. Allein im südtürkischen Kahramanmaras seien bisher 941 Gebäude vollständig zerstört worden, sagte Innenminister Süleyman Soylu.

Die Grafik zeigt den ungefähren Ort eines Erdbebens am frühen Montag im Südosten der Türkei. Das Epizentrum lag nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam nahe der Stadt Gaziantep unweit der Grenze zu Syrien. © Associated Press Staff/AP/dpa

Scholz und Baerbock versprachen schnelle Hilfe

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich am Montag bestürzt über die Ereignisse. "Wir trauern mit den Angehörigen und bangen mit den Verschütteten. Deutschland wird selbstverständlich Hilfe schicken", schrieb er auf Twitter.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) schrieb beim Kurznachrichtendienst, ihre Gedanken seien "bei den Angehörigen der Opfer dieser furchtbaren Erdbeben und allen, die um ihre Familie, Freunde, Nachbarn bangen. Wir werden mit unseren Partnern rasch Hilfe auf den Weg bringen".

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach den Betroffenen seine Anteilnahme aus. "Das Ausmaß von Tod und Zerstörung erschüttert mich tief. Meine Gedanken sind bei den vielen Opfern, meine Anteilnahme gilt ihren Familien", hieß es in einer Pressemitteilung. "Meine Hoffnung richtet sich darauf, dass noch viele aus den Trümmern gerettet werden können."

Viele Staaten senden Rettungsteams

Israel sagte der Türkei umgehend humanitäre Hilfe zu: Der Verteidigungsminister Joav Galant wies Verteidigungsministerium und Armee bereits am Montag an, entsprechende Vorbereitungen zu treffen. "Unsere Sicherheitskräfte sind bereit, jegliche notwendige Hilfe zu leisten." Der israelische Rettungsdienst Zaka teilte mit, bei der Suche in eingestürzten Häusern helfen zu wollen, man bereite die Entsendung einer Hilfsdelegation vor.

Trotz der schweren Spannungen mit der Türkei erklärte auch Griechenland sich bereit, Rettungsmannschaften in das Erdbebengebiet zu entsenden. "Griechenland wird sofort helfen", so der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis.

Die Entsendung von europäischen Rettungskräften wird vom Zentrum für Katastrophenhilfe der EU koordiniert. Nach Angaben eines Sprechers der EU-Kommission wurden bis Montagmittag bereits mehr als zehn Such- und Rettungsteams mobilisiert, um vor Ort zu unterstützen.

Auch Deutschland entsendet Hilfe: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) versprach umfangreiche Unterstützung. "Wir stimmen uns eng miteinander ab und werden mit allen Mitteln helfen, die uns zur Verfügung stehen und jetzt am dringendsten benötigt werden." Eine Lieferung von Zelten, Decken und Notstromaggregaten werde bereits vom Technischen Hilfswerk (THW) vorbereitet. Man könne auch Notunterkünfte und Anlagen zur Wasseraufbereitung bereitstellen. Am frühen Mittwochmorgen (8. Februar) brach vom Flughafen Köln/Bonn ein 50-köpfiges Team des THW ins Katastrophengebiet auf.

Russland will sowohl der Türkei als auch Syrien ebenfalls Hilfe zukommen lassen. Rettungskräfte des russischen Zivilschutzes sollen nach Syrien geflogen werden, teilte der Kreml mit. Der russische Präsident Wladimir Putin habe bereits mit seinem syrischen Amtskollegen Baschar al-Assad telefoniert.

Minusgrade erschweren Rettung

Die Rettungsarbeiten werden durch die Wetterbedingungen erschwert. In den betroffenen Provinzen herrschen zurzeit Minusgrade, in einigen Gegenden regnet oder schneit es.

Hilfsorganisationen und Gemeinden in den betroffenen Regionen riefen neben Blutspenden auch zu Sachspenden auf und baten um Decken, Winterkleidung, Essenspakete und Babynahrung. Die Menschen in der Türkei wurden gebeten, nicht über das Handy-Netz, sondern nur online zu telefonieren, damit vorrangig Verschüttete erreicht werden können.

Aufgrund von Sturm und fehlender Ausrüstung sei die Suche in Syrien in den ersten Nächten "sehr langsam" verlaufen, berichten die Weißhelme. Zudem seien einige der betroffenen Gebiete sehr abgelegen und nur schwer erreichbar.

Bilder: Erdbeben erschüttern Syrien und die Türkei

