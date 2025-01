Zahl der Nachweise steigt: Grippewelle in Deutschland wohl bereits gestartet

Laut Robert-Koch-Institut ist die Grippewelle bereits Ende Dezember gestartet. Neue Daten des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz zeigen: Es werden immer mehr Atemwegsinfektionen gemeldet.

Anzeige

Die Grippewelle könnte nach Daten des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz bereits in der vergangenen Woche begonnen haben. Akute Atemwegsinfektionen seien schnell angestiegen, teilte das Amt mit.

Bei den untersuchten Erregern dominierten Influenzaviren, hieß es weiter. "Die aktuelle Influenza-Positivitätsrate von 25 Prozent legt nahe, dass die Grippewelle in Rheinland-Pfalz bereits begonnen hat."

In Deutschland hatte die Grippewelle bereits am 30. Dezember begonnen, wie das Robert Koch-Institut am Mittwoch (15. Januar) mitgeteilt hatte. In der Saison 2023/2024 war die Grippewelle schon Mitte Dezember und damit etwas früher gestartet.

Anzeige