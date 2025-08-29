Anzeige
Gewalttat in Dresden

Messerattacke in Dresden: Polizei fahndet nach mutmaßlichem Haupttäter

  • Aktualisiert: 29.08.2025
  • 12:17 Uhr
  • dpa
Nach der Messerattacke in einer Dresdner Straßenbahn sucht die Polizei jetzt den mutmaßlichen Haupttäter. (Symbolbild)
Nach der Messerattacke in einer Dresdner Straßenbahn sucht die Polizei jetzt den mutmaßlichen Haupttäter. (Symbolbild)© Sebastian Kahnert/dpa

Ein US-Amerikaner wurde mit einem Messer verletzt, als er Frauen in einer Straßenbahn schützen wollte. Einer der mutmaßlichen Täter ist bereits gefasst, nun sucht die Polizei nach einem weiteren Mann.

Nach der Messerattacke auf einen jungen US-Amerikaner in einer Dresdner Straßenbahn fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach dem mutmaßlichen Haupttäter. Der 20-jährige Syrer soll dem gleichaltrigen US-Amerikaner mit einem Messer Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Die Ermittler hätten in den vergangenen Tagen mehrere mögliche Aufenthaltsorte durchsucht, den Mann dabei jedoch nicht festgestellt.

US-Amerikaner wollte Frauen vor Belästigung schützen

Die Messerattacke geschah in der Nacht zum Sonntag (24. August), als sich die Straßenbahn an einer Haltestelle befand. Zunächst hätten zwei Männer aus einer Gruppe heraus Frauen in der Straßenbahn belästigt, hieß es im Polizeibericht. Der US-Amerikaner sei dazwischengegangen und daraufhin von einem der beiden Männer mit einem Messer angegriffen worden. Er erlitt eine tiefe Schnittverletzung im Gesicht. Lebensgefahr bestand laut Angaben der Polizei zu keinem Zeitpunkt.

Weiterer Tatverdächtiger bereit in U-Haft

Ein weiterer Tatverdächtiger befindet sich bereits seit Dienstag in Untersuchungshaft. Der 21-jährige Syrer soll an dem Angriff maßgeblich beteiligt gewesen sein. Er war bereits kurz nach der Tat festgenommen worden, befand sich zwischenzeitlich jedoch auf freiem Fuß, weil die Staatsanwaltschaft zunächst keine Haftgründe sah.

